Сегодня все издания в один голос советуют встречать год Красного огненного Петуха в цветах пламени – красном, оранжевом и чем-то похожем. А теперь представьте – пришли вы на праздничную вечеринку, а там все сплошь красно-оранжевые… И как вам? Не очень, да? Женщины не любят быть как все. Каждой хочется остаться особенной и неповторимой. Так в чем же дело!

Действительно, чтобы произвести самое лучшее впечатление нужно идти от себя самой, а не от общего символа. Пусть ваш праздничный наряд покажет, какая вы – необыкновенная и неповторимая. Петух – такой яркий модник, так давайте польстим ему и начистим перышки по полной программе.

Многие женщины считают, что только они сами знают сильные и слабые стороны своей фигуры и поэтому сами себе лучшие стилисты. Если вы одна из них – карты вам в руки. Но есть и другие дамы, которые любят в новогоднюю ночь поиграть, примерить на себя что-то символическое, из мира сказочно-гороскопического. Им может пригодится вот такая забава – «Одеваемся по Зодиаку», называется. Но и здесь идти придется от своего характера – предполагается, правда, что характер ваш определили звезды еще при рождении.

Темперамент Овна – горячий и обжигающий. Поэтому красное им придется как нельзя кстати в новогоднюю ночь. Ну а чтобы выделиться и отличиться еще больше, попробуйте заменить платье на шелковый комбинезон винного цвета. Эффект обеспечен!

Женщины-Тельцы обычно теплые и уютные. Им можно спокойно отразить все эти качества в своем наряде. Нежный бархат и кашемир прекрасно это подчеркнут. А вот яркости и дерзости можно придать с помощью яркого маникюра и оригинальных аксессуаров.

Легкие, немного ветреные Близняшки имеют полное право на легкость и полетность в праздничном образе. Звезды советуют им украсить красным аксессуаром прическу.

Женщинам-Ракам не лишне будет добавить в свой костюм маскарадности. Для них, тихих скромняг, новогоднее веселье – отличный повод оторваться, при этом не выставляя напоказ свою сущность. Мол, это не я, это маска, а я совсем другая.

Львицы привыкли чувствовать себя королевами бала. А королева – это прежде всего чувство меры и вкуса. Выберите себе наряд, который заставит вас держать спину.

Дева – это женственность и интеллект. Не правда ли, отличная задачка – подобрать наряд, который отразит оба этих ваших качества? Если это удастся, вы получите настоящее удовольствие от бала.

А как быть Весам? Они всегда сомневаются и стараются все в жизни уравновесить. Возьмите это за принцип новогоднего наряда – если платье сдержанное, то украшения яркие, если наряд броский, то в остальном – минимализм.

Ох уж, эти Скорпионы, любящие жалить себя по каждому поводу. Расслабьтесь. Ваша женская сущность сильнее ваших самокопаний. Дайте волю своей фантазии и она вас не подведет. Наряжайтесь, улыбайтесь, сияйте!

Оружие женщины-Стрельца в новогоднюю ночь – это не лук и стрелы, а огненный темперамент. Динамизм, неожиданность, яркость – вот правила создания вашего образа. Вперед!

Козочки-Козерожечки натуры тонкие, с хорошим вкусом и тягой к экспериментам. А что если вам блеснуть оригинальными украшениями? Не дорогими, но стильными. Тогда и с платьем можно особо не заморачиваться – у вас в шкафу всегда есть что-нибудь этакое.

Женщина-Водолей – неудержимая и свободная, как поток. Ваш беспроигрышный вариант – летящее платье из органзы, шелка и кружев, между складками которого так и веет свежий ветер.

А вот загадочным и мистическим Рыбкам стоит подумать о макси-юбке, немного похожей на русалочий хвост. От природы гибкие и пластичные вы будете смотреться в таком наряде просто неотразимо. Ведь главное для женщины – быть в своей стихии и чувствовать себя хозяйкой на празднике жизни.

Яна КОТТ