Специалисты советуют готовиться к череде новогодних праздников заранее

Кто не ждет новогодних праздников? Пожалуй, таких людей можно пересчитать по пальцам. Да и то, мне кажется, что где-то в глубине души они тоже радуются. Ну хотя бы потому, что это выходные дни. Однако праздник, вернее праздничное чревоугодие, может показать вам обратную сторону медали.

Наша широкая душа всегда рада гостям и готовим мы столько, что в обычные дни и за неделю-то не осилить. И вот, что удивляет: все блюда хочется попробовать именно в новогоднюю ночь. И ведь лезет же… Правда, до определенного момента. Рано или поздно, организм начинает давать о себе знать.

Чтобы ваш желудок не впал в кому, а печень не стонала: «Хватит!», специалисты советуют готовиться к праздникам заранее – за две-три недели до волшебной ночи года. Послушайте их и тогда после праздников не будете чувствовать себя тыквой.

СПИСОК РЕКОМЕНДАЦИЙ:

1. Самые главные рекомендации на этот период – не переедать, исключить из рациона копчености и фастфуд, а также не забывать о полноценном завтраке. Специалисты также не советуют садиться перед праздником на диету для похудания – за короткий срок эффекта не будет, а голодание перед застольем ни к чему хорошему не приведет. Дело в том, что низкоэнергетическое питание и недостаточное поступление питательных веществ вызывает снижение выработки пищеварительных ферментов, что после обильного праздничного стола однозначно приведет к расстройству пищеварения. Если это с вами все же произошло, то выпейте во время застолья любой ферментный препарат (панкреатин, фестал, гастал, мезим и прочие). Это облегчит работу печени и поджелудочной железы.

Разгрузочные дни необходимы только после праздников.

2. Хорошо до праздников начать усиленно заниматься физкультурой: утренней гимнастикой, бегом, плаванием, аэробикой. Это поможет увеличить полезный объем легких: чем глубже мы дышим, тем быстрее в организме расщепляется алкоголь. К слову, надувание воздушных шаров – отличная тренировка. Полезно посещать сауну. На протяжении этого периода соблюдайте основные правила здорового питания, тщательно пережевывайте пищу, не ужинайте после 18 часов. В рацион обязательно должны входить фрукты и кисломолочные продукты. Если станете следовать этим советам, объем желудка уменьшится, легче будет восстановиться после новогодних разносолов. Не плохо в качестве профилактики пропить курс препаратов, защищающих печень.

3. Не садитесь за праздничный стол натощак. Советуем днем 31 декабря хорошенько покушать. Чтобы избежать брожения и тяжести в желудке, не ешьте сладкие фрукты после мяса и жирных закусок. Предпочтительнее кислые напитки и плоды, стимулирующие пищеварение, например ананас (в нем содержится природный сжигатель жира – бромелайн).

4. Правильно распределите силы за столом. Самое главное начинается тогда, когда вы садитесь за новогодний стол. Во-первых, предварите трапезу стаканом воды, а за несколько часов легким перекусом, это поможет удержаться и не переесть в первые полчаса застолья. Во-вторых, специалисты рекомендуют употреблять еду с перерывами: поели – немного потанцуйте или сходите на улицу поиграть в снежки, такой способ поглощения вкусностей принесет максимум удовольствия. В-третьих, налегайте на фрукты, особенным фаворитом в новогоднюю ночь должны стать мандарины – они непременно будут на каждом столе, а витамин С, в изобилии содержащийся в них, принесет только пользу.

5. Если вы не любитель спиртных напитков, но подозреваете, что пить все равно придется, то перед тем, как пойти в гости выпейте сырое яйцо, стакан молока, съешьте пару вареных картофелин с маслом – они замедляют всасывание алкоголя и предотвращают быстрое наступление опьянения. Вредное воздействие спиртного на организм также можно ослабить, выпивая большое количество жидкости до и после застолья. Не рекомендуют запивать алкоголь газированными напитками. Содержащийся там углекислый газ заметно ускоряет скорость всасывания алкоголя в кровь. И вообще, крепкое спиртное лучше не запивать, а заедать и не смаковать, а пить залпом. Дело в том, что всасывание алкоголя начинается уже в слизистой оболочке рта, причем оттуда он сразу попадает в кровоток и воздействует на нервную систему. Помните о том, что наиболее неприятные похмельные ощущения вызывают виски и текила (так как в них имеются особые сивушные масла для придания вкусо-ароматического оттенка), а также все виды игристых вин, в том числе и шампанское (это связано с наличием в них сахара и углекислого газа). Красное вино и темное пиво также могут стать причиной сильной головной боли наутро (из-за высокого содержания тирамина – вещества, вызывающего нарушение тонуса сосудов головного мозга). Наиболее быстро всасываются в кровь напитки, содержащие 20-30 % спирта.

6. И пожалуй, самый главный совет: получайте удовольствие от праздника и общения с близкими и родными. Наслаждайтесь жизнью!