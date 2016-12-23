После утренних торгов доллар упал сразу на 4 тенге

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Татьяна Бурдель
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Доллар на бирже обвалился до 328 тенге.
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершилась утренняя торговая сессия по доллару США. Средневзвешенный курс доллара США с расчётами T+0 в тенге составил 328,18 тенге за доллар.

За сутки доллар подешевел на 3,91 тенге.

Укрепление тенге 23 декабря произошло, несмотря на то, что цены на топливо, наоборот, в очередной раз снизились. Нефть марки Brent торгуется на уровне $54,89 за баррель.

Нацбанк утверждает, что не принимает участия в торгах уже три месяца.

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