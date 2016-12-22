Профессиональный праздник отметили энергетики ЮКО

Сегодня свой профессиональный праздник отметили энергетики области. Специалисты отрасли всегда находятся на самом важном рубеже, обеспечивая население электрической энергией. От их успешной работы во многом зависит энергетическая безопасность региона. В казахском драматическом театре имени Шанина состоялось торжество, посвященное профессиональному празднику энергетиков.

Аким Южно-Казахстанской Жансеит Туймебаев на торжественном мероприятии, посвященном дню энергетика, поздравил специалистов этой отрасли.

«Глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев уделяет особое внимание

развитию энергетического сектора страны. Потому что в любом обществе сфера энергетики – это ядро экономики динамично развивающейся страны. Процветание всех отраслей, и даже уют, свет и тепло в доме связано с энергетикой», — сказал Жансеит Кансеитович.

Кроме того, глава региона вручил ряд гражданам почетные грамоты, нагрудные знаки КЭА и благодарственные письма. На мероприятии, которые было организовано управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства были награждены 92 человека.

С целью снижения дефицита электроэнергии по области, ведутся мероприятия по повышению установленной мощности Шардаринской гидроэлектростанции от 100 МВт до 126 МВт. Для развития возобновляемых источников энергии области изучено 28 проектов, среди них в 2014-2015 годах были сданы в эксплуатацию малая гидроэлектростанция «Рысжан» в Сарыагашском районе с установленной мощностью 2 МВт, и две солнечные электростанции мощностью 1 МВт в городе Шымкент и Сайрамском районе.

Вместе с тем, с 2009 по 2016 годы за счет бюджетных средств в городах и районах области сданы в эксплуатацию 3067 км электрических линий и 1087 единиц трансформаторов, 8 единиц на 110/35 кВ подстанций. В частности в городе Шымкент подстанции на 110/10 кВ «Самал», на 35/10 кВ «Нурсат», «Бозарык», «Актас». В городе Туркестан на 110 кВ «Коммунальная», «Новая», в городе Ленгер на 35/6 кВ «Шанырак», и в Сарыагашском районе на 35/10 кВ «Самал». В результате этого 595 тыс. жителей, а также социальные и объекты малого и среднего бизнеса были обеспечены качественной, бесперебойной электроэнергией. Кроме того, ведется строительство подстанций современного, закрытого типа на 220/110 кВ «Бозарык», «Астана — 1,2».

ТОО «Онтустик Жарык Транзит», за счет инвестиций на сумму 25 656,7 млн. тенге модернизировало 5 012,6 км электрических линий. В городе Шымкент были сданы в эксплуатацию подстанции на 110/10 кВ «Северная» и «Нурсат». В связи с этим, изношенность сетей снизилась с 68 % до 55,5 %.

Стоит отметить, что в рамках программы «Нурлы жол», в 2014-2015 гг. в Шымкенте модернизировано 14 км магистральных тепловых труб. АО «3-Энергоорталык» были проведены строительные работы, в результате этого запущена 4 секционная №4 градирня, теплотрасса диаметром 1020 мм и протяженностью 22 км, и проведен капитальный ремонт основных и вспомогательных установок станции.

Работников, проработавших много лет в сфере энергетики можно чествовать хоть каждый день. Без электроэнергии невозможно сейчас представить жизнь. Управление областной энергетики, жилья и коммунального хозяйства организовало торжество на котором наградили тех, кто внес своим самоотверженным трудом значительный вклад в развитие области.