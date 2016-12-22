Новогоднее селфи-поздравление на ТВ? Легко!

Селфи-поздравление на ТВ? Легко! Акция «Поздравь с Новым годом… любимый Шымкент, друзей, половинку, маму с бабушкой, собаку, прикольный магазин, сурового начальника, главную елку… (Да кого угодно!) — стартовала на ТК «Отырар TV»! Главное, чтобы это было селфи-поздравление!

И объект вашего поздравления, то есть, город, например, — станет красивее, друзья — преданнее, мама с бабушкой — лояльнее, собака — вернее, а начальник, наконец, сменит гнев а милость))) Потому что ваше селфи-поздравление обязательно покажут в эфире ТК «Отырар»!

Совершенно бесплатно!

А авторов самых ярких селфи-поздравлений ждет сюприиииз!

Что для этого нужно? Снять селфи-поздравление и отправить его по номеру WhatsApp 8-747-996-82-19! Остальное — дело техников эфира)))