Шесть дополнительных поездов в новогодние праздники запускает АО «Пассажирские перевозки»

В дни празднования Нового года АО «Пассажирские перевозки» вводит шесть дополнительных поездов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Дополнительные рейсы поездов в предпраздничные дни будут осуществляться по следующим направлениям:

№ 152/151 Астана – Шымкент, отправлением из Астаны 29 декабря, из Шымкента – 30 декабря;

№ 153/154 Алматы-2 – Кокшетау, отправлением из Алматы-2 28 декабря, из Кокшетау – 30 декабря;

№ 155/156 Алматы-2 – Арысь-1, отправлением из Алматы-2 29 декабря, из Арысь-1 – 30 декабря;

№ 501/502 Алматы-2 – Семей, отправлением из Алматы-2 24 декабря, из Семея – 25 декабря;

№ 504/503 Караганды – Жезказган, отправлением из Караганды 29 декабря, из Жезказгана – 30 декабря;

№ 301/302 сообщением Алматы-2 – Новосибирск, отправлением из Алматы 2 января 2017 года, из Новосибирска – 4 января 2017 года.

Напомним, ранее в подразделении АО «НК «КТЖ» информировали, что 80 дополнительных вагонов пассажирских поездов будут введены для обеспечения перевозки пассажиров в декабрьские праздники. Кроме того, с 10 сентября текущего года действуют дополнительные скидки до 40% на поезда «Тулпар-Тальго».