Школьники предложили свои идеи по улучшению флоры Шымкента

«Зеленые» технологии глазами детей. Школьники из Шымкента и ЮКО представили свои инновационные разработки для выставки «ЭКСПО-2017». Около 20 лучших работ были отобраны и представлены на предновогодней выставке «Технологии будущего».

На макетах школьников — достопримечательности города с улучшенной инфраструктурой, новыми объектами, которые значительно облегчат быт шымкентцев. Так, третьеклассники предлагают использовать солнечные диски для улучшения флоры зоопарка. Чудо-генераторы будут прекрасно поддерживать микроклимат, обогревать и поддерживать озеленение вольеров в любое время года. К тому же им не требуется затратное обслуживание.

Гульжан Бегалиева, заместитель директора по воспитательной работе средней школы №10: «Дети постарались отразить свои идеи. На макетах Шымкент в настоящем и будущем, но уже с внедренными «зелеными» технологиями».