Шымкентская девочка Виола Балан находится в крайне тяжелом состоянии

От
Елена Бояршинова
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Шымкентская девочка Виола Балан находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом корреспонденту ТК «Отырар TV» Анастасии Новиковой сообщили волонтеры, которые занимались сбором средств на операцию ребенку в Германии.

Девочка сейчас находится Германии. Прошел почти месяц с того, как малышке сделали операцию на сердце, и до сих пор она находится в тяжелом состоянии. Врачи не делают никаких прогнозов. Поэтому странички Виолы в социальных сетях не обновляются продолжительное время — положительных новостей на сегодня нет.

Кроме того, волонтеры опасаются, что после долгого пребывания в клинике маме Виолы выставят очередной дополнительный счет.

Напомним, трехлетняя Виола Балан борется за жизнь с редкой болезнью — комплексом Шона. У девочки сочетанный порок сердца и ей нужна была сложнейшая операция, которую провели немецкие врачи. Девочку привезли в Германию в тяжелом состоянии — болезнь уже была запущена — и процесс восстановления оказался не из легких.

Средства на операцию и реанимационные мероприятия, а так же на санавиацию малышке собрали всем миром. Деньги для помощи ребенку поступали со всего мира. За три месяца удалось собрать более 150 тысяч евро.

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2 Комментариев к "Шымкентская девочка Виола Балан находится в крайне тяжелом состоянии"

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Коля Николай
Гость
Коля Николай

остается только надеяться на чудо

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1 час 33 минут назад
Айгуль Арисланова
Гость
Айгуль Арисланова

Всевышний помоги! Сохрани Виоле жизнь.. .

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1 час 30 минут назад
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