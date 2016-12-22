Шымкентская девочка Виола Балан находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом корреспонденту ТК «Отырар TV» Анастасии Новиковой сообщили волонтеры, которые занимались сбором средств на операцию ребенку в Германии.

Девочка сейчас находится Германии. Прошел почти месяц с того, как малышке сделали операцию на сердце, и до сих пор она находится в тяжелом состоянии. Врачи не делают никаких прогнозов. Поэтому странички Виолы в социальных сетях не обновляются продолжительное время — положительных новостей на сегодня нет.

Кроме того, волонтеры опасаются, что после долгого пребывания в клинике маме Виолы выставят очередной дополнительный счет.

Напомним, трехлетняя Виола Балан борется за жизнь с редкой болезнью — комплексом Шона. У девочки сочетанный порок сердца и ей нужна была сложнейшая операция, которую провели немецкие врачи. Девочку привезли в Германию в тяжелом состоянии — болезнь уже была запущена — и процесс восстановления оказался не из легких.

Средства на операцию и реанимационные мероприятия, а так же на санавиацию малышке собрали всем миром. Деньги для помощи ребенку поступали со всего мира. За три месяца удалось собрать более 150 тысяч евро.