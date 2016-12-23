Шымкентский хор ветеранов планирует отправиться на гастроли по Казахстану

Шымкентский хор ветеранов «Ардагерлер» готовит концертную программу для гастролей по всей стране. В хоре 26 человек — самому старшему 68, а самому младшему 50 лет. Коллектив основан давно и в Шымкенте популярен среди людей старшего возраста. Хористы уже готовят репертуар который входят песни прошлых лет и не только, солисты хора хотят покорить публику исполнением современных хитов.

Надежда Тихонова, солистка хора: «А что нам не показать свое мастерство, вон есть Бурановские бабушки, а чем мы хуже?! Мы и пляшем и поем, а репертуар у нас самый разнообразный. Вскоре будем петь и молодежные песни, вы не смотрите что мы в возрасте, мы можем еще показать мастер-класс молодежи. В планах — поехать по стране, показать на что шымкентский хор ветеранов способен, вот есть проблема одна, нам нужен спонсор, думаю кого-нибудь это заинтересует».

Хор ветеранов «Ардагерлер» сейчас выступает в Шымкенте, причем на разных мероприятиях, но, в основном, работают на благотворительных. Бабушки из хора обращаются ко всем желающим оказать спонсорскую поддержку и в надежде записать свой альбом, а еще найти хорошего продюсера для продвижения.