Славянский этнокультурный центр приглашает всех желающих на елку в Шымкенте. Праздничное мероприятие для детей состоится 2 января во Дворце школьников.

В 12:00 часов областной славянский культурный центр Южно-Казахстанской области от имени посольства Российской Федерации приглашает на новогодний утренник для детей во Дворце школьников.

Вход свободный. В программе — встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, любимыми сказочными персонажами, пернатыми хозяевами нового года.