Составь рейтинг событий 2016 года в Шымкенте

Что из того, что произошло в Шымкенте, изменило город и его жителей? Какие события наиболее прочно вписались в нашу шымкентскую жизнь? А что судьбоносного произошло в этом году? Какие события держали вас в напряжении, какие порадовали, рассердили, расторгали, удивили?

Наш информационный портал Otyrar.KZ предлагает выделить наиболее яркие события года, которые так или иначе, повлияли на жизнь шымкентцев (в составлении рейтинга учитывалось наибольшее количество просмотров постов на сайте Otyrar.KZ, а так же количество откликов на публикацию).

Нужно всего лишь поставить «плюс» или «минус» в рейтинге событий, а программа самостоятельно выведет ТОП-5 событий года.

Если у вас свой взгляд на рейтинг городских событий, пишите о нем в комментариях!

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