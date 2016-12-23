Специальная комиссия будет разбираться в обоснованности повышения тарифов в Шымкенте

Тарифы на все коммунальные услуги обсуждались в ходе общественного совета, созданного по инициативе маслихата ЮКО. Общественники, депутаты, представители коммунальных служб собрались в одном зале, чтобы найти ответ на главный вопрос — почему рост стоимости коммунальных услуг в разы превышает инфляционный процент, передает корреспондент Отырар TV.

Почему при рассмотрении тарифов никто не учитывает уровень доходов населения — таким вопросом задались народные избранники и депутаты. И адресовали его руководителю антимонопольного ведомства по ЮКО Бахтияру Аталыкову. Однако, антимонопольщик вряд ли своим ответом смог удовлетворить любопытствующих.

Бахтияр Аталыков, руководитель антимонопольного ведомства по ЮКО: «Монополисты подают заявку. Наша задача проверить обоснованность их заявки и далее — утвердить или отклонить. Поэтому я попрошу задавать вопросы, касающиеся исключительно моей работы».

Как выяснилось чаще всего тарифы на комуслуги растут потому, что когда-то монополисты брали кредиты в различных международных банках для проведения реконструкции и модернизации. Но если одни субъекты естественных монополий делают часть работы за счет собственных инвестиционных программ, другие — исключительно за счет тарифа. Потому-то у присутствующих и возник вполне естественный вопрос, почему монополисты все свои проблемы перекладывают на плечи потребителей:

Умирзак Мельдеханов, депутат маслихата ЮКО, председатель общественного совета: «Вы, господин Аталыков вместе с монополистами забываете, что инфляция съедает не только средства монополистов, которые брали кредиты в долларах и евро, но и простого народа, который вам и платит. Зарплаты в связи с инфляцией или девальвацией не выросли, пенсии тоже. хорошая идея — я тоже мог бы взять кредит, если бы потом народ за меня его оплатил!».

По итогам совещания было принято решение собрать комиссию, которая и будет разбираться в обоснованности тарифов и прочих вопросах, касающихся работ и услуг, оказываемых монополистами населению.