Студенты экономического колледжа Казпотребсоюза сделали приятный подарок пожилым

В доме ветеранов «Мерей» прошел необычный концерт. Студенты шымкентского экономического колледжа Казпотребсоюза собрались, чтобы поздравить с праздниками пожилых.

Все концертные номера молодежь готовила с особой тщательностью и хотя за плечами недели репетиций, студенты волновались перед каждым выходом на сцену. А те, для кого старалась молодежь, концерт восприняли на ура.

Студенты решили не ограничиваться праздничным концертом и приготовили для каждого зрителя свои подарки. Ну а старики пустились в пляс вместе с юными артистами.

Ну, а студенты решили провести похожую акцию в детском доме и подарить тепло и радость детям-сиротам.

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