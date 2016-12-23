Супер-маркет посылок появился в Шымкенте

АО «Казпочту» модернизировали. В почтовом отделении по адресу Казыбек-би, 24 появились отделения нового формата, передает корреспондент Отырар TV. Теперь центральный операционный участок разделили на несколько зон для удобства клиентов. Операционный зал для физических лиц стал по почтовым и финансовым услугам, появились зона по обслуживанию корпоративных клиентов, супермаркет посылок, зона самообслуживания и даже обменный пункт. По словам руководства «Казпочты»,такой формат уже зарекомендовал себя в Алматы и Астане.

«Супер-маркет посылок» — так называется новый зал в отделении «Казпочты». Отсюда можно отправлять и забирать посылки. Причем здесь действует принцип самообслуживания. Берик Омирбаев один из первых клиентов. Ему на сотовый телефон пришло уведомлении о посылке.

Берик Омирбаев, клиент: «Этот зал очень удобен для клиентов. По новому принципу сообщение о посылке приходит на номер сотового телефона. Я показываю его диспетчеру, а потом сам забираю его из ящика. А раньше приходилось стоять в очереди, иногда час, даже больше».

Изменения в почтовом отделении произошли сразу в нескольких секторах. Теперь здесь отдельно оказывают почтовые услуги, финансовые. Есть зона для корпоративных клиентов, сектор самообслуживания с банкоматами, платежными терминалами и даже обменный пункт. Такой формат работы уже зарекомендовал себя в Алматы, Астане и Павлодаре.

На презентации почтового отделения нового формата присутствовал и аким ЮКО. Жансеит Туймебаев осмотрел новые залы и даже забрал свою посылку.

На сегодняшний день в центральном операционном участке работают 1000 человек. В день они успевают обслужить порядка 1000 клиентов. Теперь, когда работают новые залы, специалисты уверены,что эта цифра возрастет в разы