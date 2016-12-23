В связи с загруженностью и большим количеством клиентов у одного из крупнейших таксопарков Шымкента — «13 Регион» — возникла потребность в водителях с личным автотранспортом.
С самого раннего утра работы у диспетчеров таксомоторной компании «13 Регион» невпроворот. Телефоны в буквальном смысле разрываются от звонков горожан, нуждающихся в услугах такси: кому-то на работу, кому-то в школу, а некоторым в детский сад. Впрочем, здесь отказывать клиентам не принято. Таковы правила. И в связи с многочисленными звонками (а их более 4 тысяч в сутки) компания нуждается в дополнительных услугах водителей с личным автотранспортом. Условия трудоустройства самые что ни на есть простые.
Валерий Давыдов, механик таксопарка «13 Регион»: «Если вы обладаете исправным автомобилем, у вас чистый салон, кузов, вы коммуникабельны, умеете общаться с клиентами-пассажирами, приглашаем вас к сотрудничеству».
О преимуществах работы в престижной компании, предоставляющей услуги по городской перевозке пассажиров, говорят и сами водители.
— С первых дней работы таксопарка «13 Регион» компания зарекомендовала себя как самый ответственный таксопарк.
— Работать водителем такси — это престижно. В таксомоторной компании «13 Регион» ежедневно можно получать высокий доход с минимальным пробегом.
— Такси «13 Регион» один из первых начал работать по таксометру. Это выгодно как для пассажиров, так и для водителей.
Для качественного предоставления услуг машины компании ежедневно проходят проверку технического состояния у автомеханика, а водители обследуются у врача.
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4 Комментариев к "Таксопарк «13 Регион» набирает водителей с личным автотранспортом"
Вот яркий пример как новые технологии помогли быстро развиться без внушительных вложений
Даааа, супер такси!!! Особенно диспетчеры, которые не правильно пишут адрес и диктуют его водителям!!! А если и правильно, то такси приезжает в течении 30 минут или вообще не приезжает! У них же не принято отказывать, а так заказ принят, а то, что вы его не дождались им пофиг!!! Действительно хороший сервис!!! 😡
Да, действительно, раньге была хорошая компания. Приезжали быстро, находили без проблем! у водителей были навигаторы. В последнее время перестали заказывать, найти не могут (хотя объясняем подробно, находимся почти в центре) опаздывают, некоторые специально выбирают маршрут подлинее, что бы побольше накрутило (мне не жалко этих копеек, у меня времени нет ехать окружными путями) Теперь мне проще выйти и поймать такси, чем ожидать их и опаздывать из за них(((
Оскар такси номер один в г. Шымкент