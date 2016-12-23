Таксопарк «13 Регион» набирает водителей с личным автотранспортом

В связи с загруженностью и большим количеством клиентов у одного из крупнейших таксопарков Шымкента — «13 Регион» — возникла потребность в водителях с личным автотранспортом.

С самого раннего утра работы у диспетчеров таксомоторной компании «13 Регион» невпроворот. Телефоны в буквальном смысле разрываются от звонков горожан, нуждающихся в услугах такси: кому-то на работу, кому-то в школу, а некоторым в детский сад. Впрочем, здесь отказывать клиентам не принято. Таковы правила. И в связи с многочисленными звонками (а их более 4 тысяч в сутки) компания нуждается в дополнительных услугах водителей с личным автотранспортом. Условия трудоустройства самые что ни на есть простые.

Валерий Давыдов, механик таксопарка «13 Регион»: «Если вы обладаете исправным автомобилем, у вас чистый салон, кузов, вы коммуникабельны, умеете общаться с клиентами-пассажирами, приглашаем вас к сотрудничеству».

О преимуществах работы в престижной компании, предоставляющей услуги по городской перевозке пассажиров, говорят и сами водители.

— С первых дней работы таксопарка «13 Регион» компания зарекомендовала себя как самый ответственный таксопарк.

— Работать водителем такси — это престижно. В таксомоторной компании «13 Регион» ежедневно можно получать высокий доход с минимальным пробегом.

— Такси «13 Регион» один из первых начал работать по таксометру. Это выгодно как для пассажиров, так и для водителей.

Для качественного предоставления услуг машины компании ежедневно проходят проверку технического состояния у автомеханика, а водители обследуются у врача.

Публикуется на правах рекламы.