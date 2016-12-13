Теплыми вещами и всем необходимым обеспечили 6000 нуждающихся детей в ЮКО

В ЮКО прошли благотворительные мероприятия «Бар мейіріміміз — балаларға!». В Шымкенте аким области Жансеит Туймебаев вручил подарки от имени Главы государства десяти отличникам учебы и 240 детям с особенными образовательными потребностями, сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям из малообеспеченных и многодетных семей, сообщает пресс-служба акимата ЮКО.

В своей приветственной речи глава региона отметил, что сегодняшние дети — будущее завтрашнего дня, и поздравив всех детей со знаменательным праздником, призвал быть патриотами страны.

«Страна, которая думает о своем будущем, должна уделять особое внимание воспитанию поколения. Глава государства отметил, что необходимо защищать права каждого ребенка, и в этой связи, государство должно заботиться о нем. Поэтому мы должны создать все условия для надежной защиты прав детей. Также, в целях получения детьми качественного образования и воспитания, в нашей стране строятся новые школы, оснащенные современным оборудованием. Считаю, что это забота Главы государства о нашем будущем поколении…»,- сказал аким области.

На благотворительном празднике выступили и дети. Они устроили стихотворное выступление и провели флешмоб на песню «Жаса Казахстан».

К слову, аналогичные благотворительные мероприятия прошли во всех районах и городах ЮКО, в результате шесть тысяч детей были обеспечены вещами.