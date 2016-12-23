«Трасса «Шымкент-Тараз» закрыта из-за сильной метели», — предупреждение всем желающим выехать в сторону Тараза из Шымкента распространил оперативный центр Департамента по чрезвычайным ситуациям Южно-казахстанской области.
А это значит, что на сегодняшний день невозможно проехать и в отдельные районы ЮКО. Сотрудники департамента по ЧС предупредили так же о сильном ветре со cкоростью 20 метров в секунду.
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1 Комментарий к "Трасса «Шымкент-Тараз» закрыта из-за сильной метели"
RT @otyrar: Трасса «Шымкент-Тараз» закрыта из-за сильной метели — https://t.co/NOGu1iFTQC https://t.co/i9OWfcZJBa