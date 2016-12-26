В Алматы задерживаются 15 авиарейсов

В Международном аэропорту задержаны 15 авиарейсов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Среди задержанных:

1. KC907 Алматы-Дели (слот-тайм аэропорта Дели) — Эйр Астана

2. DV729 Алматы-Костанай (замена ВС по причинам не относящимся к техническим) — СКАТ

3. S73288 Алматы-Новосибирск (позднее прибытие самолета) — Сибирь

4. SU1941 Алматы-Москва (позднее прибытие самолета) — Аэрофлот

5. DV733 Алматы-Астана (позднее прибытие самолета) — СКАТ

6. FZ736 Алматы-Дубай (позднее прибытие самолета) — Флайдубай

7. KC9310 Алматы-Бангкок (время на земле меньше времени, предусмотренного технологией обслуживания) — Эйр Астана

8. КС109 Алматы-Бишкек (ошибка бортпроводников) — Эйр Астана

9. DV739 Алматы-Жезказган (позднее прибытие самолета) — СКАТ

10. DV706 Алматы-Шымкент (позднее прибытие самолета) — СКАТ

11. DV731 Алматы-Актау (позднее прибытие самолета) — СКАТ

12. Z92115 Алматы-Атырау (позднее прибытие самолета) — БекЭйр

13. DP834 Алматы-Самара (метеоусловия аэропорта Самара) — Победа

14. DV737 Алматы-Петропавловск (метеоусловия аэропорта Петропавловск) — СКАТ

15. PS538 Алматы-Киев (позднее прибытие самолета) — Международные авиалинии Украины.