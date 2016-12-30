В отношении Куандыка Бишимбаева проводятся следственные мероприятия

В отношении экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева проводятся следственные мероприятия. Об этом рассказал Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи с руководящим составом министерства иностранных дел Казахстана Нурсултан Назарбаев проинформировал о текущих кадровых изменениях в министерстве национальной экономики.

«Министр национальной экономики Куандык Бишимбаев отстранен от должности в связи с возникшими вопросами по его деятельности в холдинге «Байтерек». В настоящее время в его отношении проводятся следственные мероприятия. Новым руководителем министерства национальной экономики назначен Тимур Сулейменов. Полагаю, что он справится с поставленными перед ним задачами», — отметил Глава государства.

28 декабря 2016 года новым министром национальной экономики РК был назначен Тимур Сулейменов. До него эту должность занимал Куандык Бишимбаев. Ведомством он руководил всего восемь месяцев. До того, как стать министром национальной экономики Бишимбаев возглавлял Национальный Управляющий Холдинг (НУХ)»Байтерек».

Отметим, в середине ноября этого года Национальным бюро по противодействию коррупции было начато досудебное расследование в отношении руководства АО «Байтерек DEVELOPMENT», входящего в состав НУХ «Байтерек».

Следствием установлено, что должностные лица АО «Байтерек DEVELOPMENT» Джакупов А. (заместитель председателя Правления), Айтимбетов Б. (руководитель Департамента Дирекции государственно-частного партнерства) и Сариев Г. (управляющий директор) наладили коррупционную схему систематического получения взяток в особо крупных размерах за лоббирование интересов строительных компаний при закупках услуг по строительству арендного жилья в регионах в рамках госпрограммы «Нұрлы жол».