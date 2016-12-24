В преддверии новогодних праздников делайте выгодные покупки в ТС «Фиркан»

Делайте выгодные покупки в ТС «Фиркан»! В преддверии новогодних праздников во всех магазинах «Фиркан» работает новогодняя ярмарка. Подарочные наборы, продукты для новогоднего стола, елки, новогодние игрушки и гирлянды… На прилавках есть все, что нужно для того, чтобы создать уют и комфорт в доме.

Новый год ближе — цены ниже! Накрыть новогодний стол выгодно и вкусно можно вместе с ТС «Фиркан». В отделе гастрономии представлены товары с выгодной скидкой до 40 %. Так, сервелат стоит 998 тенге за кг, кока-кола 179 тг, коробка шоколадных конфет от кондитерской фабрики «Рахат» 595 тг. Такие цены на предновогодние товары позволят значительно сэкономить семейный бюджет и купить больше товаров к праздникам.

Светлана Чеботаева, заведующая торговым залом: «В преддверии нового года, для своих клиентов ТС «Фиркан» предлагает выгодные акции. Специально к новогоднему столу натуральная икра «Обкомовская» по цене 1299 тг, вместо 1565 тг, колбаса по 998 тг за килограмм и майонез 800 гр. по 359 тг. Делайте выгодные покупки в магазинах «Фиркан». С наступающим новым годом!»

Высокое качество, демократичные цены и внимание к каждому гостю ждет в новом магазине «Фиркан» в ТЦ «Shymkent plaza». Это новый, современный магазин европейского уровня, с функциональным оборудованием. Здесь есть все, что нужно для дома. Текстиль, посуда, свежие овощи, мясные изделия и вкуснейшая выпечка. Позаботились сотрудники магазина и о самых маленьких. Теперь вам не надо думать, какой подарок приобрести ребенку. «Фиркан» в ТЦ «Shymkent plaza» приятно удивит огромным выбором детских подарков. Причем, цены на продукцию ниже среднерыночных. Выгоду от каждой покупки отмечают и постоянные покупатели.

Новогодняя ярмарка в ТС «Фиркан» продлится до старого нового года. Причем, количество товаров с выгодными ценами будет только расти. Торопитесь делать выгодные покупки. Магазины «Фиркан» работают с 9 до 22 часов.

Публикуется на правах рекламы.