В Шыменте появился странный человек в черном плаще с голыми ногами

В Шыменте появился странный человек в черном плаще, который привлекает внимание к себе танцами посреди дороги на пешеходном переходе перед водителями автомобилей, конечно же, во время остановки авто на красный свет.

Молодой человек выкрикивает поздравления с Новым годом и приглашает вместе с ним отдохнуть. Но где, пока еще никто не знает, единственное, что было замечено на футболке парня, — это надпись Diproom.

Молодой человек в кожаном плаще, кирзовых сапогах и с голыми ногами был замечен не только на дорогах, но и во многих общественных местах. Со слов очевидцев, парень дарит девушкам воздушные поцелуи и приглашает на супер-вечеринку. На какую, никто не знает, но он всем демонстрирует надпись Diproom на футболке.

После небольшого «расследования» удалось узнать, что надпись Diproom означает название диджей-бара в Шымкенте, это клуб электронной музыки который открылся недавно. Именно туда зазывает молодой человек всех жителей и гостей Шымкента. Подробную информацию о клубе можно найти на официальной странице в Instagram или узнать по телефону +7 778 777 22 55.

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