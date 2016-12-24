В Шыменте появился странный человек в черном плаще с голыми ногами

От
Шуддин Саидов
-
5
1665

В Шыменте появился странный человек в черном плаще, который привлекает внимание к себе танцами посреди дороги на пешеходном переходе перед водителями автомобилей, конечно же, во время остановки авто на красный свет.

Молодой человек выкрикивает поздравления с Новым годом и приглашает вместе с ним отдохнуть. Но где, пока еще никто не знает, единственное, что было замечено на футболке парня, — это надпись Diproom.

Молодой человек в кожаном плаще, кирзовых сапогах и с голыми ногами был замечен не только на дорогах, но и во многих общественных местах. Со слов очевидцев, парень дарит девушкам воздушные поцелуи и приглашает на супер-вечеринку. На какую, никто не знает, но он всем демонстрирует надпись Diproom на футболке.

После небольшого «расследования» удалось узнать, что надпись Diproom означает название диджей-бара в Шымкенте, это клуб электронной музыки который открылся недавно. Именно туда зазывает молодой человек всех жителей и гостей Шымкента. Подробную информацию о клубе можно найти на официальной странице в Instagram или узнать по телефону +7 778 777 22 55.

PR

Реклама

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Отправить ответ

5 Комментариев к "В Шыменте появился странный человек в черном плаще с голыми ногами"

Уведомлять меня
avatar
2000
Отображать сначала:   новые | старые | популярные
fsdsa
Гость
fsdsa

Колхозная реклама

Голос ЗА
2
0
Голос ПРОТИВ Ответить
19 часов 17 минут назад
Askar Tleules
Гость
Askar Tleules

А в рамках закона ли его действия?

Голос ЗА
0
0
Голос ПРОТИВ Ответить
18 часов 9 минут назад
Dinara Yunussova
Гость
Dinara Yunussova

А можно подумать, что сумасшедший какой-то

Голос ЗА
0
0
Голос ПРОТИВ Ответить
13 часов 27 минут назад
Alexandr Borodin
Гость
Alexandr Borodin

Эксгибиционисты в городе

Голос ЗА
0
0
Голос ПРОТИВ Ответить
10 часов 22 минут назад
Светлана Тягунова
Гость
Светлана Тягунова

Здравствуй Дедушка Мороз! ураааа! нАЧАЛСЯ НОВЫЙ ГОД….

Голос ЗА
0
0
Голос ПРОТИВ Ответить
8 часов 1 минута назад
wpDiscuz