В Шымкенте дети-сироты получили к Новому году по 42 тысячи тенге

Вот уже второй год подряд деньги для украшения Шымкента к Новому году городская администрация перенаправляет для детей из малоимущих, малообеспеченных семей и детей-сирот, сообщает корреспондент ТК «Отырар TV» Бахром Абдуллаев.

Вот только сумма в этом году значительно меньше.

Айгерим Жумагулова, пресс-секретарь городского акимата Шымкента: «804 шымкентских ребенка, оставшихся без родителей, уже получили, в преддверии нового года, по 20 МРП — это порядка 42 тысяч тенге на каждого. Общая сумма составляет 34 миллиона 105 тысяч тенге».

Отметим, что в конце 2015 более 80 миллионов тенге, предназначенных для новогоднего украшения Шымкента, были разделены между детьми из малообеспеченных и малоимущих семей. В этом году доброе начинание продолжается.