Вот уже второй год подряд деньги для украшения Шымкента к Новому году городская администрация перенаправляет для детей из малоимущих, малообеспеченных семей и детей-сирот, сообщает корреспондент ТК «Отырар TV» Бахром Абдуллаев.
Вот только сумма в этом году значительно меньше.
Айгерим Жумагулова, пресс-секретарь городского акимата Шымкента: «804 шымкентских ребенка, оставшихся без родителей, уже получили, в преддверии нового года, по 20 МРП — это порядка 42 тысяч тенге на каждого. Общая сумма составляет 34 миллиона 105 тысяч тенге».
Отметим, что в конце 2015 более 80 миллионов тенге, предназначенных для новогоднего украшения Шымкента, были разделены между детьми из малообеспеченных и малоимущих семей. В этом году доброе начинание продолжается.
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17 Комментариев к "В Шымкенте дети-сироты получили к Новому году по 42 тысячи тенге"
За то Аке ключик от *зелёного петушка* в руках подержал, А Вы там держитесь, всего доброго.. ))
Вот вы пишите что получают помощь малообеспеченные. и многодетные семьи. мне вот интересно как вы их распределяете. у меня семеро детей. и я без мужа осталась. недавно в школе записали моих детей на елку. а вчера сказали что им отказали. потому что они не славянской нации это как понимать
В данной информации есть поправки, которые внесены на сайте. «Новогодняя» помощь распространяется исключительно на детей-сирот и она уже оказана в этом году. По вопросу школьной елки, просьба описать все обстоятельства письмом на email: info@otyrar.kz
В данной информации есть поправки, которые внесены на сайте. «Новогодняя» помощь распространяется исключительно на детей-сирот и она уже оказана в этом году. По вопросу школьной елки, просьба описать все обстоятельства письмом на email: info@otyrar.kz
Алдағы мейрам құтты болсын ендігі уақытта осылай бүлдіршіндердің көңілін аулап отырғанымыз жөн деп білемін слонда ғана балаларымыз бақытты болар еді.
Қандай жақсы жаңалық алдағы уақыттада осылай жалғаса берсе екен деймін өйткені ең алдымен оқушылар қауымының осылай жаңа жылдарында жақсартып ескеріп отырғанның өзі олар үшін бір бақыт.
Дұрыс осылай оқушыларды және сонымен қатар балабақшалардағы балапандарды жақсы осылай ескеріп көңілдерін тауып отырса дұрыс болар еді.
думаю что государство действительно заботится о таких детка! Похвально!
«Жетім көрсең, жебей жүр» демекші, қай уақытта болмасын қараусыз қалған балаларға қорған болған дұрыс. Алла разы болсын, мұндай жақсылық жасайтын мейірімді жандарға.
МОН несет ответственность за каждого ребенка в Казахстане, а забота о сиротах приоритет, сотрудники МОН знает какая тяжелая ноша на их плечах, и у моновцов большое сердце.
Непонятно где дают такие деньги и кому. Воспитываю ребенка, по утере кормильца но так и неуидела никакой помощи.
Молодцы, Шымкентцы! Детям сиротам надо помогать, они и так обделены семейным теплом и уютом.
Акимат действительно заботится о детях-сиротах. Суметь найти в бюджете такие средства и выделить их детишкам — это дорогого стоит.
Детдомам потихоньку помогают многие госорганы, курируют какие-то семьи в детдомах. Но чтобы так от местных властей выделить просто деньги на карманные расходы — никогда не слышал.
Акиматовцы ЮКО молодцы, классно придумали. На новый год и сразу деньги, чтобы купили себе подарки какие сами захотят.
Забота о детях, а тем более детях-сиротах должна быть одной из самых главных забот государства и общества. Пример Шымкента в этом показателен.
Хорошо, что о детях думают и дарят им праздник и радость и к тому же материальный бонус!