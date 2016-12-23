В Шымкенте к воскресенью потеплеет

Как сообщают синоптики, с 25 декабря морозы начнут отступать.

«Сильные снегопады в большинстве районов страны вызвал циклон. В тыл ему распространяется антициклон, с которым связана аномально холодная погода с температурой ниже климатической нормы на 8-15 ºС. Но уже в воскресенье под натиском атлантических воздушных масс в западных и северных областях республики морозы начнут отступать, а на остальной территории республики повышение температуры ожидается в начале следующей недели», — говорится на сайте «Казгидромета».

В Шымкенте 24 декабря утром еще будет идти снег, столбик термометра опустится до отметки — 7. Но уже днем погода прояснится, синоптики обещают солнце, температура воздуха прогреется до — 3, однако, к вечеру вновь снизится до -7.

25 декабря столбик термометра днем поднимется до +2.