В Шымкенте началась выдача 900 квартир в 30 новых многоэтажках. Строительство многоэтажных жилых домов началось в 2015 году в микрорайоне «Асар». Строительство 900 квартир обошлось в 7 миллиардов 652 миллионов тенге. На сегодня, строительство жилых домов полностью завершено. В преддверии Нового года аким области Жансеит Туймебаев разделил радость жителей, вручив в торжественной обстановке 42 семьям ключи от квартир.

«Казахстан – одна из немногих стран, где ведется реализация программы жилищного строительства. В Шымкенте за период 2015-2016 годов в рамках государственных программ «Развитие регионов 2020» и «Нурлы жол», сданы в эксплуатацию 82 многоэтажных жилых дома. 5636 семей отпраздновали новоселье», — сказал Жансеит Туймебаев.

Кроме того, глава региона подчеркнул, что в следующем году будут продолжены работы по строительству жилья. А также, призвал жителей новых домов принять участие в работах по озеленению дворов и посадке деревьев.

Строительные работы по возведению этих домов вело ТОО «Корпорация Ак Орда». Новые квартиры предоставлены жителям на долгосрочную аренду с последующим правом выкупа. Площадь однокомнатных квартир составляет 24 кв.м, двухкомнатных – 54 кв.м и трехкомнатных – 74 кв.метра.

Стоит отметить, что по направлению АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» через портал «E-gov» принято 4076 заявок на 873 квартир в микрорайоне «Асар».

Источник: пресс-служба акимата ЮКО