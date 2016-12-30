В Шымкенте награждены лучшие из лучших

В Шымкенте состоялось вручение номинации «Лучший работник года ЮКО». В мероприятии принял участие глава региона Жансеит Туймебаев, который оценил проделанные работы за год, и наградил по 52 номинациям сотрудников и трудовые коллективы.
«Труд каждого человека обязательно должен быть оценен! В своих Посланиях народу глава государства постоянно уделяет большое внимание повышению статуса труда. А также уделяет большое значение повышению авторитета человеческого труда!», — сказал аким области в своей поздравительной речи.
К 25-летию Независимости Республики Казахстан акимом области была учреждена специальная номинация «Лучшая песня года» в дополнение к уже существующим номинациям. Композитор Айжигит Асанов и авторы слов песен «Тәуелсіздік» и «Мәңгілік ел үшін» Саттар Куашбаев и Базарбек Тукибаев были награждены специальной премией, их песни звучали чаще всего на проводимых мероприятиях уходящего года.
Торжественное заседание продолжилось театральной постановкой и концертной программой.
В ходе праздничного мероприятия по следующим номинациям были награждены:
«Лучшее учреждение культуры и искусства» — государственное коммунальное казенное предприятие «Южно-Казахстанский областной историко-краеведческий музей»;
«Лучший композитор года» — Алимбай Тугелбаевич Ботакараев;
«Лучший творческий коллектив года» — народный театр «Отырар»;
«Лучший артист года» — Галина Александровна Петриченко;
«Лучший исполнитель года» — Диана Равильевна Хашимханова;
«Лучший поэт года» – Рахым Базаргелдиевич Балабиев;
«Лучший писатель года» -Куралбек Жолдасович Ергобеков;
«Лучший журналист года» — Галымжан Камытбекович Елшибаев;
«Лучший художник года» -Куттыбек Тыныбекович Жакыпов;
«Лучший ученый года» — Рахымберди Сарсекович Ташменов;
«Лучшая школа года» — Коммунальное государственное учреждение «Школа-лицей №23 имени З. Космодемьянской» отдела образования города Шымкент;
«Лучший колледж года» — частное учреждение Инновационно-технологический колледж;
«Лучший учитель года» -Роза Жумабековна Орнекешова;
«Лучший классный руководитель» — Гульнур Канатбековна Нурымбетова;
«Лучший куратор года» — Алмас Шулезбаевич Халыков;
«Лучший воспитатель года» — Алия Алимхановна Мырзабаева;
«Лучшее медицинское учреждение» — Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения;
«Лучший врач года» — врач-педиатр Шардаринской районной поликлиники — Турсынкуль Мамедова;
«Лучший санитарный врач года» — Фархад Мехманович Сидикалиев;
«Лучшая медсестра года» — Гульзада Рахматуллаевна Танагулова;
«Лучшая туристская организация года» — ТОО «Zhana-Talap»;
«Лучшая спортивная организация года»-Южно- Казахстанская областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по тяжелой атлетике;
«Лучший спортсмен года» — Жазира Абдирахмановна Жаппаркул;
«Лучший тренер года» — Рашид Рахманович Тулегенов;
«Лучшая строительная организация года» — ТОО «Нүрі-Л-Жетісай», Мактаральский район;
«Лучший строитель года» — Юрий Иванович Кирпичкин;
«Лучшее учреждение года в дорожном строительстве» — Товарищество с ограниченной ответственностью «Алем Транс Жол»;
«Лучший дорожный строитель года» — Станислав Викторович Бугаев;
«Лучший энергетик года» — Ерлан Дуйсенович Шалбаев;
«Лучший работник коммунального хозяйства» — Бахтияр Тоймасович Секеров;
«Лучший село года» — село Азаттык Тулькубасского района;
«Лучший двор года» — дома №99, 103, 105, 105а, 107 города Кентау, улицы С.Сейфуллина;
«Лучшее предприятие пассажирского транспорта» — ТОО «Green Bus»;
«Лучший ведущий года» — Ерлан Тулегенович Касымбеков;
«Лучший архитектор года» — Бакытжан Кудайбергенович Аширбаев;
«Лучший архитектор года» — Мухтар Бекмурзаевич Арынгазиев;
«Лучший архив года» — Асем Асылбековна Нурсеитова;
«Лучший социальный работник» — Ольга Васильевна Быкова;
«Лучший опекун года» — Амина Абдугалиевна Алимбаева;
«Жылдың үздік кәсіпкері» — Нұралы Алмаханұлы Абишов;
«Лучшее промышленное предприятие» — Байгарин Рустам Шамильевич;
«Лучший предприниматель в сфере социальной ответственности бизнеса» — Талгат Исхаков;
«Лучший инновационный проект» — Хегай Сергей Валериевич;
«Индустриальный проект года» — Ахметов Валихан Бауржанович директор ТОО «KARLSKRONA LC AB»;
«Лучший экспортер года» — Мурат Калмурзаевич Тагаев;
«Лучший инвестор года» — Калдыбаев Марат Султанбекович;
«Лучший молодой предприниматель» — Ахмет Есенгелиевич Утепбаев;
«Лучший работодатель года» — директор АО «Кентауского Трансформаторного завода» Сейдулла Ильясович Кожабаев;
«Лучшая женщина-предприниматель» — Гулнара Жолдыбаева;
«Активный финансовый институт» — Артур Елубаевич Таскарин, директор АО ЮКОФ «Казкоммерцбанк»;
«Лучший местный товаропроизводитель» — Кудырет Тилеубергенович Кудайбергенов;
«Лучший акимат по поддержке предпринимательства» — Отырарский район.
Источник: пресс-служба акимата ЮКО
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5 Комментариев Включено "В Шымкенте награждены лучшие из лучших"
Кто эти люди??….. и за какие заслуги??….. то есть критерии для получения статуса??…..
Бабло, кокешки букешки, облизование зада чиновникам. Все эти люди них…я не сделали не для ЮКО ни для Казахстана в целом…. А заслуги их принадлежат тем немногим одаренным людям которые на них пашут…
««Лучший строитель года» — Юрий Иванович Кирпичкин» — говорящая фамилия! )))
В номинации «Лучший архитектор года» два победителя! Назвали бы лучше так — «Самый лучший архитектор года» и «Лучший архитектор года»… ))))
«Лучший ученый года» — Рахымберди Сарсекович Ташменов; И что этот «ученый» сделал. Облезал [МОДЕРАЦИЯ] чиновникам и западу…
Индустриальный проект года? А где его электромотоцикл? Почему я не вижу его строение (его воплощение, к ЭКСПО), которое ездит по дорогам Казахстана? Или, не хватило сил? Смешно!!!