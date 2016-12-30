В Шымкенте награждены лучшие из лучших

В Шымкенте состоялось вручение номинации «Лучший работник года ЮКО». В мероприятии принял участие глава региона Жансеит Туймебаев, который оценил проделанные работы за год, и наградил по 52 номинациям сотрудников и трудовые коллективы.

«Труд каждого человека обязательно должен быть оценен! В своих Посланиях народу глава государства постоянно уделяет большое внимание повышению статуса труда. А также уделяет большое значение повышению авторитета человеческого труда!», — сказал аким области в своей поздравительной речи.

К 25-летию Независимости Республики Казахстан акимом области была учреждена специальная номинация «Лучшая песня года» в дополнение к уже существующим номинациям. Композитор Айжигит Асанов и авторы слов песен «Тәуелсіздік» и «Мәңгілік ел үшін» Саттар Куашбаев и Базарбек Тукибаев были награждены специальной премией, их песни звучали чаще всего на проводимых мероприятиях уходящего года.

Торжественное заседание продолжилось театральной постановкой и концертной программой.

В ходе праздничного мероприятия по следующим номинациям были награждены:

«Лучшее учреждение культуры и искусства» — государственное коммунальное казенное предприятие «Южно-Казахстанский областной историко-краеведческий музей»;

«Лучший композитор года» — Алимбай Тугелбаевич Ботакараев;

«Лучший творческий коллектив года» — народный театр «Отырар»;

«Лучший артист года» — Галина Александровна Петриченко;

«Лучший исполнитель года» — Диана Равильевна Хашимханова;

«Лучший поэт года» – Рахым Базаргелдиевич Балабиев;

«Лучший писатель года» -Куралбек Жолдасович Ергобеков;

«Лучший журналист года» — Галымжан Камытбекович Елшибаев;

«Лучший художник года» -Куттыбек Тыныбекович Жакыпов;

«Лучший ученый года» — Рахымберди Сарсекович Ташменов;

«Лучшая школа года» — Коммунальное государственное учреждение «Школа-лицей №23 имени З. Космодемьянской» отдела образования города Шымкент;

«Лучший колледж года» — частное учреждение Инновационно-технологический колледж;

«Лучший учитель года» -Роза Жумабековна Орнекешова;

«Лучший классный руководитель» — Гульнур Канатбековна Нурымбетова;

«Лучший куратор года» — Алмас Шулезбаевич Халыков;

«Лучший воспитатель года» — Алия Алимхановна Мырзабаева;

«Лучшее медицинское учреждение» — Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения;

«Лучший врач года» — врач-педиатр Шардаринской районной поликлиники — Турсынкуль Мамедова;

«Лучший санитарный врач года» — Фархад Мехманович Сидикалиев;

«Лучшая медсестра года» — Гульзада Рахматуллаевна Танагулова;

«Лучшая туристская организация года» — ТОО «Zhana-Talap»;

«Лучшая спортивная организация года»-Южно- Казахстанская областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по тяжелой атлетике;

«Лучший спортсмен года» — Жазира Абдирахмановна Жаппаркул;

«Лучший тренер года» — Рашид Рахманович Тулегенов;

«Лучшая строительная организация года» — ТОО «Нүрі-Л-Жетісай», Мактаральский район;

«Лучший строитель года» — Юрий Иванович Кирпичкин;

«Лучшее учреждение года в дорожном строительстве» — Товарищество с ограниченной ответственностью «Алем Транс Жол»;

«Лучший дорожный строитель года» — Станислав Викторович Бугаев;

«Лучший энергетик года» — Ерлан Дуйсенович Шалбаев;

«Лучший работник коммунального хозяйства» — Бахтияр Тоймасович Секеров;

«Лучший село года» — село Азаттык Тулькубасского района;

«Лучший двор года» — дома №99, 103, 105, 105а, 107 города Кентау, улицы С.Сейфуллина;

«Лучшее предприятие пассажирского транспорта» — ТОО «Green Bus»;

«Лучший ведущий года» — Ерлан Тулегенович Касымбеков;

«Лучший архитектор года» — Бакытжан Кудайбергенович Аширбаев;

«Лучший архитектор года» — Мухтар Бекмурзаевич Арынгазиев;

«Лучший архив года» — Асем Асылбековна Нурсеитова;

«Лучший социальный работник» — Ольга Васильевна Быкова;

«Лучший опекун года» — Амина Абдугалиевна Алимбаева;

«Жылдың үздік кәсіпкері» — Нұралы Алмаханұлы Абишов;

«Лучшее промышленное предприятие» — Байгарин Рустам Шамильевич;

«Лучший предприниматель в сфере социальной ответственности бизнеса» — Талгат Исхаков;

«Лучший инновационный проект» — Хегай Сергей Валериевич;

«Индустриальный проект года» — Ахметов Валихан Бауржанович директор ТОО «KARLSKRONA LC AB»;

«Лучший экспортер года» — Мурат Калмурзаевич Тагаев;

«Лучший инвестор года» — Калдыбаев Марат Султанбекович;

«Лучший молодой предприниматель» — Ахмет Есенгелиевич Утепбаев;

«Лучший работодатель года» — директор АО «Кентауского Трансформаторного завода» Сейдулла Ильясович Кожабаев;

«Лучшая женщина-предприниматель» — Гулнара Жолдыбаева;

«Активный финансовый институт» — Артур Елубаевич Таскарин, директор АО ЮКОФ «Казкоммерцбанк»;

«Лучший местный товаропроизводитель» — Кудырет Тилеубергенович Кудайбергенов;

«Лучший акимат по поддержке предпринимательства» — Отырарский район.

Источник: пресс-служба акимата ЮКО