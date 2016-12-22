В Шымкенте обрушились цены на бензин. Из-за сильного снегопада в городе обрушилась одна из конструкций-ценников на АЗС. А потрясающее название фото придумали пользователи социальных сетей, где снимок «обрушения» цен на бензин набирает популярность.

Причем, комментаторы ни коим образом не злорадствуют по поводу не очень приятного инцидента для владельца автозаправочной станции. А вот помечтать, что вместе с «ценником», действительно, упадут и цены, не вредно, уверены пользователи интернета.

Автор фото Кайрат Карибаев