В Шымкенте открылся Молодежный ресурсный центр

В Шымкенте торжественно открылся молодежный ресурсный центр. Больше 20 молодых и перспективных организаций города теперь имеют свои офисы, передает ТК «Отырар TV».

У благотворительного фонда «Бізбен бірге» теперь просторный офис, где с комфортом размещаются все волонтеры. Здесь проводятся собрания фонда и составляются планы благотворительных мероприятий.

Площадь молодежного ресурсного центра 1979 квадратных метров. На первом этаже — большое фойе и 8 рабочих кабинетов. Здесь есть все, что нужно для молодежи — от кабинета психологического доверия до студии звукозаписи.

Молодежный ресурсный центр расположен в здании бывшего дома «Дружбы народов». Из республиканского бюджета на эти цели было выделено 120 миллионов тенге, из областного еще 13 миллионов.

Здесь будут оказывать самые различные услуги для молодежи и молодежных организаций города — от профориентационных работ до волонтерского движения и помощи в предпринимательстве.