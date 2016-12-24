В Созаке открылся частный детский сад на 60 мест

Пресс-служба акима Сузакского района сообщает об открытии в селе Шолаккурган, Созакского района, детского сада «Ай-сәулет» на 60 мест.

В торжественном открытии детского дошкольного учреждения принял участие аким района Максат Исаев, который разделил радость сельчан. Детский сад, открытый частным предпринимателем, включает в себя спальные комнаты, игровые залы, медицинский кабинет. В детском саду, где созданы все необходимые условия для образования и воспитания детей, получили рабочие места 15 местных жителей.

С начала текущего года в Созакском районе открыты 12 детских садов, которые посещают 935 детей и работает 178 созакцев.