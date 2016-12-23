В Туркестане полицейские задержали преступную группу

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Татьяна Бурдель
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Сотрудники полиции УВД Туркестана в ходе оперативно-розыскных мероприятий ликвидировали преступную группу из 3-х человек, промышлявшую кражами чужого имущества на территории города. Ими оказались трое местных жителей 1992, 1993 и 1995 г.р., безработные, ранее судимые.

Следствием установлена причастность преступной группы к 10 фактам краж на общую сумму более 2 миллионов тенге. Злоумышленники действовали по отработанной схеме: они проникали в дома местных жителей через окно и забирали оттуда все ценности и деньги.

Так в октябре этого года подозреваемые ночью через окно проникли в дом местного жителя, откуда похитили ноутбук стоимостью более 200 тысяч тенге, а на следующий день, таким же образом, проникли уже в другой дом и похитили оттуда ноутбук и деньги на общую сумму свыше 120 тысяч тенге.

Кроме квартирных краж преступная группа промышляла и скотокрадством. Так, в начале ноября 2016 года подозреваемые увели с вольного пастбища, расположенного возле п. Карашык 7 голов крупно-рогатого скота. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшему, составила порядка 1,5 миллионов тенге. Все краденое имущество они реализовывали, а деньги тратили на свои нужды.

В настоящее время по данным фактам в УВД Туркестана возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК «Кража». Вещественные доказательства изъяты. Подозреваемые арестованы. Проводится досудебное расследование.

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