В ЮКО «Молодежному центру» предоставили отдельное здание

В Шымкенте состоялось торжественное открытие здания «Молодежного центра», а также прошел Республиканский фестиваль КВН на Кубок акима области.

В ходе осмотра нового здания, аким области Жансеит Туймебаев ознакомился с дальнейшими планами молодежных организаций.

«На сегодняшний день, в нашем регионе насчитывается около 800 тысяч молодых людей. То есть, 30 процентов населения области составляет молодежь. Для этого мы и открыли 16 подобных центров. Убежден, что в дальнейшем молодежь станет еще активнее, и мы будем совместно работать», — сказал Жансеит Кансеитович.

Общая площадь трехэтажного здания составляет 1 979,9 квадратных метров. На первом этаже расположено фойе и 8-кабинетов. Концертный зал на 600 мест, прошедший капитальный ремонт, обновлен и зданию придан современный вид.

Целью создания центра является: оказание услуг для поддержки и развития молодежи и молодежных организаций, осуществление мониторинга и анализа ситуации в молодежной среде, проведение активной работы по содействию в трудоустройстве, профориентации, по активизации волонтерского движения и предпринимательства среди молодежи.

Кроме того, сопровождение и поддержка молодежных проектов и молодежных инициатив, активизирующих самоорганизацию и самореализацию духовного, культурного и творческого потенциала молодежи, оказание психологической помощи детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Торжественная церемония открытия нового здания завершилась традиционной игрой КВН, где приняли участие лучшие команды из разных городов, которые подарили зрителям хорошее настроение. В частности, команды из Алматы, Шымкента, Астаны, Кызылорды, Жетисая, Тараза, Уральска, Караганды. По результатам конкурса 1 место, и 300 тысяч тенге досталось команде «Сырдария» из Жетысая. Второе место, 200 тысяч тенге получила шымкентская команда КВН «Байдың балалары». А третье место и 100 тысяч тенге досталось команде «Шапалақ» из Талдыкургана.

Стоит отметить, аким области Жансеит Туймебаев лично вручил Кубок победителям соревнований.

Пресс-служба акима ЮКО.