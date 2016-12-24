В ЮКО спасатели нашли мужчину, потерявшегося во время поиска лошадей

24 декабря в 00:20 часов на оперативный пульт спасателей поступило тревожное сообщение о том, что 23 декабря примерно в 11 часов утра мужчина, 1995 года рождения, проживающий в селе Шакпак баба Тюлькубаского района, ушел в направлении гор для поиска потерявшихся трех лошадей.

В час дня он позвонил домой и сообщил, что не нашел лошадей, потерял ориентир и заблудился. Зарядка на телефоне садилась, но парень успел сообщить, что направляется в сторону старой разрушенной кошары. На поиски близкого человека отправились отец и брат, но вернулись домой ни с чем. И стали звонить спасателям. Местные жители знают: зимой, особенной после буранов, найти в степи и предгорьях человека почти невозможно. Особенно в их местности, где погода непредсказуема и уже несколько дней идет снег, а ночью трещат морозы.

Спасатели отправились на поиски пропавшего в 01:55. Шесть сотрудников оперативно-спасательного отряда выехали к месту поиска на «Трэколе» — спецтехнике высокой проходимости. В 04:00 прибыли к месту происшествия и приступили к поисково-спасательной работе, сообщил главный спасатель ГУ ОСО ДЧС ЮКО КЧС МВД РК Павел Вишенин.

Утром мужчина был найден. В 09:35 в ходе поисково-спасательных работ, совместно с сотрудниками РОВД и местными жителями, потерявшийся молодой человек был обнаружен. К счастью, парень не нуждался в медицинской помощи. Он рассказал: чтобы не замерзнуть, приходилось постоянно двигаться.