В ЮКО зарегистрировано 124 больных лейшманиозом

В Южно-Казахстанской области нет эпидемии лейшманиоза. Об этом журналистам сообщили на брифинге, который прошел в конференц-зале областной администрации, специалисты управления здравоохранения.

По области за 11 месяцев 2016 года зарегистрировано 53 случая лейшманиоза. Для сравнения в 2015 году эта цифра была меньше- 24 случая. Из них в Отырарском районе — 9 (2015-13), Шардаринском районе — 6 (2015-6), Арысском районе -8 (2015-1). Остальные 30 случаев завозные из вышеуказанных трех эндемичных районов: Шымкент- 13, Махтааральский, Казыгуртский и Туркестан по одному случаю, Ордабасинский — 4, Сайрамский — 2, Сарыагашский, Толебийский по 1 случаю.

В целом по области на 22 декабря зарегистрировано 124 больных. Резкий рост заболеваемости от 53 до 124 случаев, по словам специалистов идет за счет эндемичных районов.

Как сообщила исполняющая обязанности руководителя управления здравоохранения ЮКО Роза Жаукимова, некоторые районы области исторически являются природными очанамми лейшманиоза. вдоль левого берега реки Сырдарьи Отырарского, Шардаринского районов и город Арысь, расположен очаг лейшманиоза. Эти территории заселены большими песчанками, которые являются основным резервуаром и источником инфекции.

Переносчики возбудителей являются москиты рода Phlebotomus, которые становятся заразными через 6–8 дней после кровососания на грызунах. Заражение происходит через укус инфицированного москита. Восприимчивость всеобщая. Заболевание не передается от человека к человеку. Инкубационный период заболеваемости длится от 2 недель до 4 месяцев, кожные элементы не заживают в течение длительного времени в осенние, зимние месяцы с образованием грубых рубцов. Лечение лейшманиоза симптоматическое, в том числе местное — путем обработки язв антисептическими, антибактериальными и наружными средствами.

В эндемичных районах работает специальная комиссия. В Отырарском районе проведено заседание Координационного совета по вопросам охраны здоровья населения. Принято решение о проведении разъяснительной работы среди местного населения по профилактике и лечении лейшманиоза, а также выделении бюджетных средств для обработки и оказанию своевременной и качественной медицинской помощи.

Как было отмечено, профилактическая обработка территорий ведется два раза в год. Yа эти цели выделяется порядка 5 миллионов тенге.