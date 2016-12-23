В Шымкенте определен маршрут Эстафеты Огня Зимней Униерсиады-2017

22 декабря региональные штабы завершили работу над маршрутом Эстафеты Огня 28-й Всемирной зимней Универсиады. Маршрут Эстафеты Огня в региональном центре ЮКО – городе Шымкент будет разделен на два этапа.

Цель мероприятия — показать лучшее, что есть в областях Казахстана. И в первую очередь рассказать о людях: студентах, спортсменах, молодых ученых, которые понесут Факел Универсиады.

25 января 2017 года в городе Астана будет зарожден Огонь 28-й Всемирной зимней Универсиады. В каждом областном центре будут проведены собственное зарождение Огня и свой этап Эстафеты.

В целом огонь Универсиады преодолеет маршрут длиной более 22 500 км, из них 200 км будет пройдено факелоносцами. Официальный авиаперевозчик студенческих игр – авиакомпания «Эйр Астана» доставит огонь из регионов в Алматы. Таким образом, оставшиеся 22 300 км Факел проведет в пути до г. Алматы, где 29 января состоится официальное открытие Универсиады-2017.

28 января церемония «зарождения Огня» в Шымкенте начнется в 10 утра на площади Аль-Фараби перед Южно-Казахстанским областным русским драматическим театром. 60 факелоносцев понесут Огонь Универсиады-2017 по центральным улицам Шымкента. Второму этапу Эстафеты Огня будет дан старт возле учебного корпуса ЮКГУ им. М. Ауэзова. Далее участники пройдут по главным достопримечательностям города и образовательным центрам Шымкента — ЮКГМА, ЮКГУ, ЮКГПИ, Университет «Мирас», МГТУ. Эстафета Огня финиширует на площади «Наурыз».

«Концепция Эстафеты Универсиады-2017 уникальна. Организаторы разделили проект на 16 самостоятельных частей и дали возможность каждой области адаптировать ее под себя. Теперь у нас сформированы 16 маршрутов, которые отличаются друг от друга, но являются частью одного целого. Таким образом, Эстафета Огня расширит географию Универсиады с одного города до масштабов всей страны», — отметил руководитель «Дирекции по подготовке и проведению 28-й Всемирной зимней Универсиады 2017 в городе Алматы» Наиль Нуров.

Дольше всего Эстафета будет длиться в Алматы, здесь факел понесут 100 человек по маршруту протяженностью 20 км. Огонь Универсиады зародится на территории КазНУ имени Аль-Фараби, посетит крупные спортивные объекты: Шымбулак, Медео, Дворец им. Болуана Шолака, образовательные центры, достопримечательности, и финиширует на стадионе «Алматы-Арена» в кульминационный момент церемонии открытия.

Эстафета Огня – зрелищное событие, которое покажет значимость и важность студенческих игр не только для Алматы, но и для всего Казахстана.

Программа Эстафеты Огня в регионах:

25 января 2017 года в городе Астана будет зарожден Огонь 28-й Всемирной зимней Универсиады Алматы 2017.

26 января Огонь будет зарожден в областных центрах: г. Усть-Каменогорск, г. Павлодар, г. Кокшетау, г. Петропавловск, г. Костанай, г. Караганда.

27 января – в г. Актобе, г. Уральск, г. Атырау, г. Актау;

28 января – г. Кызылорда, г. Шымкент, г. Тараз, г. Талдыкорган;

29 января зарождение Огня пройдет в КазНУ им. аль-Фараби в г. Алматы.