Во время семейной ссоры житель Шымкента взялся за ружье. Полицейских вызвали соседи, утверждавшие, что муж собирается убить свою жену, сообщает съемочная группа программы «Экстренный вызов».

Прибывшие по указанному в жалобе адресу участковые инспекторы обнаружили и остановили мужчину в возрасте чуть более 30 лет. В руках у него действительно было ружье, по словам полицейских, подготовленное к стрельбе.

«Мы вызвали на помощь 807-й и 809-й экипажи дорожно-патрульной полиции, с помощью которых было произведено задержание вооруженного человека», — рассказывают участковые инспекторы.

Как утверждал задержанный, он не был пьяным, вполне контролировал свои действия и не собрался открывать стрельбу из ружья. Но для чего он взял в руки оружие и зарядил его, мужчина внятно объяснить не смог.

Для выяснения всех обстоятельств дела полицейские доставили задержанного мужчину в Аль-Фарабийский отдел полиции. Следователи отдела полиции сейчас выясняют все обстоятельства этого инцидента, чтобы принять процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.

Подробности задержания смотрите в программе «Экстренный вызов» от 22 декабря 2016 года.