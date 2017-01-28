Внимание автовладельцев! 28 января в Шымкенте перекроют дороги

Внимание жителей и гостей Шымкента! 28 января в нашем городе пройдет этап эстафеты «Огонь Универсиады- 2017». От площади Аль-Фараби до площади Наурыз — дороги города будут закрыты для движения.

С 9:00 до 16:00 в субботу, 28 января, будет перекрыто движение на площади аль-фараби, по проспекту Тауке Хана и Кунаева, на улицах Байтурсынова и Желтоксан, а так же подъезды к площади наурыз.

В Южно-Казахстанской области по проведению «Эстафеты огня» был создан региональный штаб и проведены соответствующие работы. По решению регионального штаба, состав факелоносцев состоит из 60 студентов, магистрантов, отличников высших учебных заведений, спортсменов, общественных деятелей, бизнесменов. Впервые честь стать факелоносцем выпала сотруднику СМИ, им стала редактор спортивного вещания телеканала «Отырар TV» Сарбиназ Алдабергенова. А даст старт и возглавит «Эстафету огня» аким ЮКО Жансеит Туймебаев.

На Всемирной зимней Универсиаде, которая пройдет впервые в истории суверенного Казахстана, планируется участие более 5000 студентов из 50 стран мира. 30 января, для поддержки наших спортсменов, планируется поездка около 200 южноказахстанцев в город Алматы.