284 килограмма насвая обнаружили пограничники в поезде на казахстанско-узбекской границе

На казахстанско-узбекской границе пресечен провоз около трех центнеров насвая, который был обнаружен в потолочном пространстве рабочего тамбура пассажирского поезда.

Наряд пункта пропуска «Бейнеу ж.д.» Бейнеуского пограничного отряда на поезде сообщением «Кунград-Бейнеу» при досмотре одного из вагона, в потолочном пространстве рабочего тамбура обнаружил насвай общим весом 284 килограмма. Снят с поезда проводник вагона.

Проинформированы представители правоохранительных и взаимодействующих органов Бейнеуского района.

Источник: пресс-служба ПС КНБ РК