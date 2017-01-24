На казахстанско-узбекской границе пресечен провоз около трех центнеров насвая, который был обнаружен в потолочном пространстве рабочего тамбура пассажирского поезда.
Наряд пункта пропуска «Бейнеу ж.д.» Бейнеуского пограничного отряда на поезде сообщением «Кунград-Бейнеу» при досмотре одного из вагона, в потолочном пространстве рабочего тамбура обнаружил насвай общим весом 284 килограмма. Снят с поезда проводник вагона.
Проинформированы представители правоохранительных и взаимодействующих органов Бейнеуского района.
Источник: пресс-служба ПС КНБ РК
Реклама
Отправить ответ
1 Комментарий Включено "284 килограмма насвая обнаружили пограничники в поезде на казахстанско-узбекской границе"
на фото не насвай,а «центр».неужели не видите.