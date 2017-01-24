284 килограмма насвая обнаружили пограничники в поезде на казахстанско-узбекской границе

От
Елена Бояршинова
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Иллюстративное фото

На казахстанско-узбекской границе пресечен провоз около трех центнеров насвая, который был обнаружен в потолочном пространстве рабочего тамбура пассажирского поезда.

Наряд пункта пропуска «Бейнеу ж.д.» Бейнеуского пограничного отряда на поезде сообщением «Кунград-Бейнеу» при досмотре одного из вагона, в потолочном пространстве рабочего тамбура обнаружил насвай общим весом 284 килограмма. Снят с поезда проводник вагона.

Проинформированы представители правоохранительных и взаимодействующих органов Бейнеуского района.

Источник: пресс-служба ПС КНБ РК

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1 Комментарий Включено "284 килограмма насвая обнаружили пограничники в поезде на казахстанско-узбекской границе"

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Будущий шымкентец
Гость
Будущий шымкентец

на фото не насвай,а «центр».неужели не видите.

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49 минут 59 секунд назад
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