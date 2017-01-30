30 карет скорой помощи получили врачи ЮКО

От
Шуддин Саидов
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Тридцать новых машин скорой поступило на баланс скорой медицинской помощи ЮКО. Машины оснащены системой JPS-навигации, что поможет прибыть по нужному адресу быстрее. Есть и еще одна особенность — авто расходует мало топлива.

Одиннадцать из этих машин уедут в разные районы. Как рассказали медики, ранее как таковой нехватки спецтранспорта не было, была проблема в оснащении медицинским оборудованием. Теперь каждая карета скорой помощи как больница. В каждом спецавтомобиле установлен кардиостимулятор и кислородный аппарат, реаниматологи могут работать в салоне скорой в автономном режиме.

Во время торжественного вручения скорых, аким ЮКО Жансеит Туймебаев отметил и сотрудников станции.

Жансеит Туймебаев, аким ЮКО: «Предлагаю отправить наших врачей со скорой помощи на повышение квалификации в Турцию и Китай. Обещаю, что проведу по этому поводу переговоры…»

Практически сразу после вручения машин бригады скорой помощи отправились на вызовы.

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1 Комментарий Включено "30 карет скорой помощи получили врачи ЮКО"

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Алексей Полухин
Гость
Алексей Полухин

Газели с таким понтом презентовали, когда прекратит наша исполнительная власть показуху, неужели нельзя просто по больницам развести и отдать на благо родины и народа пусть работают!

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