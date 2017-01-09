9 млрд тенге выделено Кентау

На улучшение социально-экономического положения Кентау, в 2017 году из республиканского и областного бюджета выделено 9 млрд. тенге. «Считаю, что эти средства поспособствуют не только развитию города Кентау, но и на благо всей страны», — сказал Ж.Туймебаев в ходе своего специального визита в Кентау.

400 млн. тенге будут направлены на строительство в городе 2-ух 5-этажных домов, а 103 млн. тенге в сферу образования. 100 млн. тенге выделено на начало строительства общежития на 300 мест, для Кентауского многопрофильного колледжа. На строительство 2-ух объектов, направленных на реконструкцию изношенных систем питьевой воды будет выделено 541 млн. тенге. 400 млн. тенге будет направлено на строительство водопровода в населенном пункте Карнак. 229 млн. тенге на завершение строительства инженерной инфраструктуры микрорайонов «Болашак», «Батыс» и «Жулдыз».

Кроме того, 195 млн. тенге направят на завершение строительства станции №14 автоматического газового контроля, в целях поставки природного газа из газопровода Бейнеу-Бозай в город Кентау.

Вместе с тем, 103 млн. тенге предусмотрено на разработку проектно-сметной документации, в целях обеспечения природным газом 5 населенных пунктов. В результате чего, природным газом будет обеспечено 89 тыс. человек в 7 населенных пунктах и г. Кентау.

Аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев, в ходе своего спецвизита в Кентау, в первую очередь посетил отопительный центр №5. Государственное учреждение занимается производством тепловой и электрической энергией и обеспечивает теплом 326 многоэтажных жилых домов, 2 010 частных домов, 350 коммерческих объектов и 92 бюджетных организаций. Здесь работают 397 человек.

После Ж.Туймебаев посетил Кентауский трансформаторный завод, который производит электромоторы, генераторы, а также более 400 видов трансформаторов. В настоящее время, 45% продукции предприятия экспортируется в страны Центральной Азии. Благодаря поддержке государства, растет производственная мощность, внедряются современные технологии, разрабатывая высоковольтные трансформаторы, завод экспортирует 40% своей продукции в зарубежные страны.

Кроме того, глава области побывал в индустриальной зоне города Кентау, где начата реализация 5 проектов, общая стоимость которых составляет 1878,5 млн. тенге. На 4,85 гектарах расположены ТОО «ЮгЭлектроПривод», «Электродеталь», «Бесқасқа» и ИП «Е.Ауэзов», «Кенмед». Планируется создать 125 новых рабочих мест.

Аким области ознакомился с работой коммунального государственного учреждения «Молодежный ресурсный центр». Здесь, расположена малая библиотека «ОҚЫ», обучающие кружки тогызкумалаку, настольному теннису, шахматам и танцам, а также команда КВН «Жайдарман». Помимо этого, в центре оказывают консультации юристы и психологи.

В завершении визита, под председательством Ж.Туймебаева состоялось совещание, на котором были обсуждены актуальные вопросы социально-экономического развития города Кентау. Также, аким города А.Макулбаев и его заместители представили отчет о проделанной работе.

В ходе совещания, аким области отметил многих проблемы, в том числе невыполнение ряда индикаторных показателей поддержки предпринимательства.

«Запланированные в прошлом году три проекта, на общую сумму 900 млн. тенге не были включены в индустриальную карту. В рамках программы «Дорожная карта бизнеса — 2020» было запланировано финансирование 18 проектов, где по 12 проектам не разрешены вопросы. Работа в этом направлении ведется не на должном уровне», — сказал Жансеит Кансеитович.

По сравнению с прошлым годом, объем инвестиций направленных в основной капитал снизился с 6,9 до 5,8 млрд. тенге. Было сказано о необходимости совершенствования работы в этом направлении, а также в сфере здравоохранения и занятости населения. Кроме того, затронуты вопросы чистоты города, многоэтажных домов, дворов, подъездов, регулирования инфраструктуры, возрождения горнодобывающей промышленности и развития предпринимательства.