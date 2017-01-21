А кто не купит обслуживание, отрежем газ…

С начала отопительного сезона в Шымкенте от угарного газа погибли 11 человек. Шесть из них – дети. С каждым годом несчастных случаев, связанных с использованием газа в быту, становится все больше. Наш информационный портал Otyrar.KZ решил разобраться в причинах. И вот, что из этого получилось.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

А для начала посмотрим статистику несчастных случаев. Наблюдается интересная тенденция – начиная с отопительного периода 2010-2011 годов налицо увеличение несчастных случаев. И тому есть вполне объяснимые причины. Но чтобы они стали понятны, предлагаю заглянуть в прошлое – на 7 лет назад.

Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО) долгое время оставалось в ведении газовиков. Но в 2010 году решением антимонопольного ведомства этот вид услуги отдается в конкурентную среду. Тогда, если верить архивам, Таймас Сагынтаев, возглавлявший Межрегиональную инспекцию Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции по Жамбылской, Кызылординской и Южно-Казахстанской областям в одном из интервью заявлял: «Например, если у нас в городе есть пять субъектов, которые проводят техническое обслуживание газовых плит, то это конкурентная среда. Если мне, как потребителю «КазТрансГазАймак» не нравится, то я выбираю из этих пяти кого-нибудь. Это мое право. Это развитая конкуренция».

А спустя три года специалистам газового хозяйства и вовсе запретили заниматься этим видом деятельности. «Тогда мы были вынуждены сократить всех специалистов этой службы», – рассказывает сегодня главный инженер ЮКПФ АО «КазТрансГаз Аймак» Сакен Исмайлов.

Что же входило в обязанности газовиков, оказывавших услуги ТО ВДГО? Во-первых, в их базах данных была подробная информация о том, какая длина газопровода в каждом доме, какое газовое оборудование в нем установлено. Помимо того, дважды в год перед отопительным сезоном и после его завершения, слесари приходили, проверяли работу газового оборудования, проверяли, нет ли утечек. А еще приходили по заявкам абонентов и подправляли плиты, если коптил газ… В общем работали, и несчастных случаев тогда почти не было.

КОГДА ЦИФРЫ ГОВОРЯТ САМИ ЗА СЕБЯ

А теперь, внимание. В период 2010-2011гг. произошло 47 случаев отравления угарным газом. Погибли 5 человек, один из них – пятилетний ребенок. Все несчастные случаи произошли в частном секторе. (Я напомню, что в 2010 году услуги ТО ВДГО помимо газовиков оказывали еще 5 компаний, и жители могли совершенно спокойно заявить любому проверяющему: «У меня уже есть договор с другой компанией, так что можете быть свободны»).

Теперь для сравнения предлагаю статистику за отопительный период, когда газовики услуг по ТО ВДГО больше населению не оказывали. 2013-2014гг.: 81 случай отравления угарным газом. Погиб 21 человек, 5 из них – дети.

В следующем отопительном периоде (2014-2015 гг.) небольшой спад по количеству несчастных случаев – 76. Погибли 9 человек, в том числе трое детей.

Отопительный период 2015-2016гг.: 126 несчастных случаев. Погибли 13 человек, 6 из них – дети. При этом 8 случаев произошло в крупнопанельных домах.

И, наконец, отопительный сезон 2016-2017гг., до завершения которого еще минимум два месяца (это если весна будет очень ранняя). Уже произошло 126 случаев, в которых от отравления угарным газом погибли 11 человек, 6 из них – дети.

ПОКА ВЗРЫВ НЕ ГРЯНУЛ?

В соответствии с законодательством РК, ответственность за сохранность всего внутридомового газового оборудования лежит на плечах потребителей. А это значит, что сегодня даже не обсуждается необходимость его обслуживания. Тем более, что в нашей стране ежегодно при взрывах бытового газа в жилых домах гибнут люди.

Согласно законодательству РК затраты на техническое обслуживание ВДГО были исключены из тарифа на газ и переведены в категорию услуг, оказываемых по договору. А значит, потребителей легким росчерком пера законотворцев обязали своевременно заключать договоры на техническое обслуживание ВДГО.

Техническим обслуживанием любого газового оборудования должны заниматься специализированные организации, имеющие в штате квалифицированных специалистов, способных своевременно устранить любые неполадки в газовом оборудовании, используя современную технику, а также аварийно-диспетчерскую службу. Это является гарантией безопасного использования природного газа в быту.

А теперь просто навскидку назовите хотя бы одну компанию, которая отвечала бы всем этим требованиям. Да что там, сегодня точное количество-то компаний, оказывающих услуги по ТО ВДГО в нашей области назвать точно не берется никто. Такие компании никому не подотчетны. Ходить и контролировать их работу те же газовики не могут – нет у них на то полномочий. Равно, как и ходить по домам и проверять состояние ВДГО.

Это могли бы делать специалисты технических инспекций. Вот только попытки создать такую при акимате города предпринимаются уже не первый год. Впрочем, сейчас дело, хотя бы немного, но с мертвой точки сдвинулось. Аким ЮКО Жансеит Туймебаев отметил, что будет подниматься вопрос о необходимости появления должности газовых инспекторов. «На данный момент в Казахстане отсутствует такая функция, – пояснил он свою позицию. – Хотя контролеры в других сферах у нас есть. Мы думаем, что теперь нужны газовые инспектора, которые имели бы право заходить в дома и проверять там газовое оборудование. Тогда не будет и подобных проблем».

КАК НЕ ЗАПЛАТИТЬ МОШЕННИКАМ

Сегодня очень много жалоб поступает от жителей, пострадавших от так называемых газовиков. Они, якобы приходят в дом и угрожая отрезать газ, требуют заплатить за ТО ВДГО, при этом саму услугу не оказывают.

«Я хочу подчеркнуть – газовики эти услуги не оказывают. Мошенники создают компании, созвучные нашей. Более того, нередко используют в названии слова «газ», «онтустик», «аймак». А уж если еще и газ отрезают, как тут не поверить. Но, если к вам пришли, помахали «корочкой» и заявили: «или деньги, или газ отрежем», прежде всего, потребуйте слесаря представиться. Поинтересуйтесь, где находится их компания. Запишите юридический адрес и телефон. Следующий шаг – объясните, что обязательно созвонитесь и пригласите слесаря, а сейчас вам некогда. Затем не поленитесь и проверьте, находится ли офис компании по указанному адресу. И если вы убедитесь, что компания вызывает доверие, можете пригласить слесаря из этой компании. После заключения договора слесарь проводит необходимые работы и составляет акт, в котором все виды работ указаны. Ну а основанием для оплаты помимо договора и акта будет квитанция. Просто так отдавать деньги только за то, что к вам пришли и не сделали ничего, нельзя. Помните об этом», – сказал главный инженер ЮКПФ АО «КазТрансГаз Аймак» Сакен Исмайлов.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

Поставщик газа вправе в одностороннем порядке приостановить поставку газа, если у абонента отсутствует договор со специализированной организацией о техническом обслуживании ВДГО, а так же в следующих случаях:

– при неудовлетворительном состоянии и неисправности газового оборудования, дымовых и вентиляционных каналов, отсутствии актов обследования с положительным заключением о техническом состоянии;

– при самовольном переносе, монтаже и демонтаже газового оборудования, самовольной установке дополнительного газового оборудования, использовании его не по назначению, эксплуатации газового оборудования с нарушением требований инструкций по их эксплуатации;

– по истечении двух месяцев после письменного предупреждения заказчика, в случае необеспечения заказчиком доступа представителям исполнителя для технического обслуживания (ремонта) газопотребляющих систем и газового оборудования.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Есть ли выход из сложившейся ситуации? Видимо только один – создать при акимате города или области… нет, не техинспекцию, а прежде всего, предприятие, оказывающее качественные услуги по ТО ВДГО и несущее ответственность за свою работу. Может тогда несчастных случаев у нас станет меньше? Потому что те компании, которые сейчас существуют, видимо не очень-то и справляются.

И еще. Спорных законов в нашей стране немало. Похоже, отдельные статьи Закона РК «О газе и газоснабжении» сегодня вышли боком всем – и рядовым потребителям газа, и газоснабжающим организациям, и чс-никам, и местным исполнительным органам. Страшно, когда в мирное время гибнут люди. Еще страшнее, когда отдельные господа, впускающие квартирантов в совершенно необорудованное жилье, самовольно подключенное к газоснабжению, так и не понимают всей меры ответственности заявляя: «Я то тут при чем? На все воля небес…».

КСТАТИ

Отдельным вопросом сегодня стоит и так называемое автономное отопление. Глава ЮКО отметил, что печальная статистика увеличивается во многом и из-за стремления горожан к автономии от тепловиков. Впрочем, теперь всех некогда сменивших оператора по теплу планируют вернуть в централизованную сеть теплоснабжения. И сделать это, если понадобится, принудительным образом. По словам заместителя акима города Бейсенбека Жанбосынова, настало время навести порядок в многоэтажных домах, где есть потребители, перешедшие на автономное газовое отопление. Сейчас в городе около 18 тысяч таких квартир, всего в Шымкенте около двух тысяч многоэтажных многоквартирных жилых домов. «Последствия этой ситуации могут быть плачевными, и мы уже это наблюдаем. Сейчас газоснабжающая организация выдает таким потребителям предписание. В случае невыполнения ими требований по возвращению в единую централизованную отопительную систему им будут выписываться штрафы и отключаться подача газа», – отметил он.

Комментарии, как говорится, излишни.

Саида ТУРСУМЕТОВА