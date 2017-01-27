Магазины «Лавка добра» в Шымкенте расположены в городских школах

Все пункты выдачи продуктов, одежды и предметов быта «Лавка добра» для малоимущих и малообеспеченных семей Шымкента расположены на территории городских школ.

Получить продукты и вещи можно в школах №№ 35, 38, 88, 26 и 107 по следующим адресам:

Общая средняя школа № 35, улица Федченко, б/н.

Школа-гимназия № 38, 18 микрорайон.

Школа-гимназия № 26, ул. Чапаева, 16.

Общая средняя школа № 88, микрорайон «Кайтпас-2».

Школа-лицей № 107 имени Сайреми, жилой массив «Сайрам», ул. Амира Тимура, стр. 262.

Организаторы «Лавки добра» обращаются ко всем желающим помочь. Уважаемые граждане! «Лавка добра» — это не комиссионный магазин и там не принимаются вещи за деньги. Огромная просьба не приносить хлам и тряпье!

С момента открытия в «Лавку добра» обратились более пятидесяти нуждающихся в помощи людей, всем им выдана теплая одежда и продукты питания. В одну из таких «Лавок добра» обратилась и Маржан Есенова, которая одна воспитывает троих детей и работает техничкой в городской школе. Женщина обратилась в магазин через социальные сети, ей выделили продукты питания и зимнюю одежду для детей. К слову, узнав об открытии «Лавки добра», разом откликнулись и шымкентские неравнодушные жители, которые начали приносить новую одежду, продукты и средства гигиены. Были и случаи, когда продукты приносили целые классы, ученики складывали свои обеденные деньги и решили помочь малообеспеченным.