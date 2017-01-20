«Аким Шымкента «по-свойски» объяснил зачем нужна временная регистрация. И заметьте, ни слова про меры против террористов. На мой взгляд, при такой подаче, необходимость временной регистрации начинает выглядеть куда логичнее», — написал на своей странице бывший внештатный советник акима Шымкента Данат Жумин.

На одном из отчетов акимов районов Шымкента, Габидулла Абдрахимов объяснил жителям смысл временной регистрации: «В бюджете города предусматривают расходы на общественный транспорт, больницы, школы исходя из количества официально проживающих людей. Если же люди живут в городе неофициально, то их как бы не существует. Денег на них не предусмотрено. Но они ведь есть? Данный закон был принят для временно проживающих. Например, к нам в город приезжают с различных районов на время. У нас в городе официально проживает 900 тыс. человек, а фактически 1,2 млн. Когда мы рассматриваем бюджет, мы считаем на 900 тыс. человек. Остальные 300 тыс. тоже пользуются нашим транспортом, нашими больницами и другими соц. услугами. И мы все это должны знать: сколько людей у нас есть и на сколько рассчитывать. Детям нужно идти в школу, безработных устраивать на работу, по маршрутам где живет больше людей, пускать больше автобусов. Сейчас незарегистрированные граждане, де факто, лишены прав. Они не могут пользоваться тем, что им гарантировано как гражданам по закону. Они не могут встать на биржу труда, получить место в детском саду, ребенка устроить в школу, пройти бесплатно осмотр в клинике и так далее. Временная регистрация восстанавливает людей в правах и позволяет местным органам правильно планировать свою работу, рассчитывать бюджет», — сказал собравшимся горожанам аким Шымкента.