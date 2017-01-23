Аким Шымкента: после проспекта Тауке Хана займемся улицей Байтурсынова

На заключительной отчетной встречи акима Аль-Фарабийского района с населением, на которой по обыкновению присутствует аким Шымкента Габидулла Абдрахимов, был озвучен план по расширению улицы Байтурсынова.

Как стало известно, дорожные работы начнутся здесь сразу после завершения и приемки строительства на проспекте Тауке хана.

В зале тут же прозвучал резонный вопрос от горожан: “Что будет с зелеными насаждениями вдоль улицы Байтурсынова. Неужели они пойдут под нож?”

Глава города поспешил успокоить шымкентцев, заявив, что большую часть деревьев пересадят в другое место.

“Для этого мы планируем приобрести спецтехнику, которая позволит аккуратно пересадить деревья, не повредив при этом корни”, – добавил Габидулла Абдрахимов.

Вза­мен этих деревьев бу­дут вы­са­же­ны но­вые.

То, что ули­цу Бай­тур­сы­но­ва необ­хо­ди­мо рас­ши­рять, со­мне­ний уже ни у ко­го не воз­ни­ка­ет. Осо­бен­но у тех, чей марш­рут часто проходит именно через нее. Во­ди­те­ли и пас­са­жи­ры вы­нуж­де­ны тра­тить свое вре­мя, про­ста­и­вая в «проб­ках». В ча­сы пик здесь вы­стра­и­ва­ет­ся це­лая ве­ре­ни­ца из транс­пор­та.

Об­щая дли­на участ­ка, под­ле­жа­ще­го ре­кон­струк­ции, соcтав­ля­ет 3,2 ки­ло­мет­ра от ули­цы Тур­ке­стан­ской до ули­цы Рыс­ку­ло­ва. На се­го­дняш­ний день про­ез­жий ко­ри­дор со­став­ля­ет 8-9 мет­ров, по­сле ре­кон­струк­ции он рас­ши­рит­ся до 21 мет­ра. Про­пуск­ная спо­соб­ность уве­ли­чит­ся с 14000 еди­ниц транс­пор­та в сут­ки до 17000.