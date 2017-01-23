На заключительной отчетной встречи акима Аль-Фарабийского района с населением, на которой по обыкновению присутствует аким Шымкента Габидулла Абдрахимов, был озвучен план по расширению улицы Байтурсынова.
Как стало известно, дорожные работы начнутся здесь сразу после завершения и приемки строительства на проспекте Тауке хана.
В зале тут же прозвучал резонный вопрос от горожан: “Что будет с зелеными насаждениями вдоль улицы Байтурсынова. Неужели они пойдут под нож?”
Глава города поспешил успокоить шымкентцев, заявив, что большую часть деревьев пересадят в другое место.
“Для этого мы планируем приобрести спецтехнику, которая позволит аккуратно пересадить деревья, не повредив при этом корни”, – добавил Габидулла Абдрахимов.
Взамен этих деревьев будут высажены новые.
То, что улицу Байтурсынова необходимо расширять, сомнений уже ни у кого не возникает. Особенно у тех, чей маршрут часто проходит именно через нее. Водители и пассажиры вынуждены тратить свое время, простаивая в «пробках». В часы пик здесь выстраивается целая вереница из транспорта.
Общая длина участка, подлежащего реконструкции, соcтавляет 3,2 километра от улицы Туркестанской до улицы Рыскулова. На сегодняшний день проезжий коридор составляет 8-9 метров, после реконструкции он расширится до 21 метра. Пропускная способность увеличится с 14000 единиц транспорта в сутки до 17000.
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2 Комментариев Включено "Аким Шымкента: после проспекта Тауке Хана займемся улицей Байтурсынова"
Пересадят деревьЯ и 3000 авто добавят пропускной способности.. Аке– ДЫШАТЬ то чем будем??!! Тебя в Европу срочно нужно видимо отправить– там в центре города кроме автобусов на газу практически ездят только электромобили– ТЫ НАС ТУТ ПО ХОДУ ПОТРАВИТЬ ДО КОНЦА ВСЕХ ХОЧЕШЬ КАЗАХСТАНЦЕВ– НЕГОДЯЙ ТЫ НЕОБРАЗОВАННЫЙ??)) САМ ТО У ДЕНДРОПАРКА НЕБОСЬ ПРОЖИВАЕШЬ??))
Город придумал какой то злой–гений)) Обратите внимание какой смог стоит над городом и МЫ КАЖДУЮ секунду ТОКСИКАМАНИМ)) Потом носим к стоматологам БЕШЕНЫЕ СРЕДСТВА что бы вставить пластмассовые ЧЕЛЮСТИ))