Аким ЮКО встретился с депутатами Мажилиса Парламента РК

Аким Южно-Казахстанской области встретился с депутатами Мажилиса Парламента РК, которые прибыли в регион с рабочим визитом. В Южно-Казахстанскую область для встречи с избирателями прибыли депутаты Мажилиса Парламента РК Б. Жылкышиев, Б. Оспанов, А. Смагулов, Б. Ертаев, М. Махамбетов и У. Кайназаров.

В ходе встречи, был обсужден широкий круг вопросов, в том числе социально-экономического развития области, трудоустройства на селе и бытовые условия населения.

В свою очередь, глава региона отметил, что в области на должном уровне осуществляются государственные программы. 2016 год для ЮКО стал успешным и плодотворным, как для аграрного региона. За 11 месяцев прошлого года, предприятиями области было произведено продукции на сумму 710,6 млрд. тенге, а объем валовой продукции сельского хозяйства составил 415,8 млрд. тенге. Это на 3% больше по сравнению с прошлым годом. А в производстве промышленной продукции в республике область заняла 4-ое место.

Стоит отметить и такие достижения области за прошлый год, как: диверсификация экономики региона, развитие сфер образования и здравоохранения, а также обмен опытом 110 специалистов, посетивших Турцию, и внедрение высоких технологий в производство.

«За годы Независимости население региона увеличилось более чем на 1 миллион человек. Каждый пятый ребенок в республике рождается в Южно-Казахстанской области, в уходящем году показатель рождаемости достиг 80 тысяч. За 25 лет в экономику области привлечено инвестиций на сумму порядка трех с половиной триллионов тенге. В рамках программы индустриального развития, созданы специальные экономические зоны, где предпринимателям предоставлены благоприятные условия. В результате этого выросла доля отечественных товаров, налажен экспорт за рубеж. За четверть века введено в эксплуатацию и сданы на благо народа — 437 медицинских учреждений, 491 школа и 1491 детский сад. За этот период, в области было построено около 1 миллиарда квадратных метров жилья», — сказал аким области.

Вместе с тем, народные избранники отметили, что внесут вклад в реализацию программ начатых под руководством Главы государства, и окажут максимальную поддержку проектам, которые направлены на развитие и процветание Южно-Казахстанской области.

Источник: пресс-служба акима ЮКО