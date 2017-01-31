Акимат Шымкента просит горожан поставить ему оценку

Акимат Шымкента проводит онлайн-опрос среди горожан. В интернет-анкете шымкентцев просят назвать главную проблему города, оценить работу акимата, рассказать о том, как изменился город за последний год и честно признаться — верят ли они сотрудникам акимата или нет.

Результаты опроса, по заверениям властей, помогут им улучшить свою работу, а значит позволят качественнее и эффективнее служить жителям.

Анкета составлена на казахском и русском языках, ее заполнение не отнимет у вас много времени, а ответить на вопросы акимата можно ЗДЕСЬ.