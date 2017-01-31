Акимат Шымкента проводит онлайн-опрос среди горожан. В интернет-анкете шымкентцев просят назвать главную проблему города, оценить работу акимата, рассказать о том, как изменился город за последний год и честно признаться — верят ли они сотрудникам акимата или нет.
Результаты опроса, по заверениям властей, помогут им улучшить свою работу, а значит позволят качественнее и эффективнее служить жителям.
Анкета составлена на казахском и русском языках, ее заполнение не отнимет у вас много времени, а ответить на вопросы акимата можно ЗДЕСЬ.
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3 Комментариев Включено "Акимат Шымкента просит горожан поставить ему оценку"
Вкусного города.. На КоШкарке этот гурман,, что анкету составлял — не бывал видимо,, КРЫСы как бегали — так и бегают — Аке кто деньги сКРЫСил??) Больше не получишь, скоро уволю тебя за несоответствие с занимаемой должностью*)
А так то неуд поставил — потому как ни там копает*) Если последние деревья ещё с моей улицы передвинет и заставит дышать Казахстанцев с улицы Байтурсынова выхлопными газами с будущего шоссе под окном — взорвусь и в Гринпис и ООН по правам человека напишу маляву,, город или мегаполис из начально задумывался как безопасное место для жизни — чего не вижу и не ощущаю.. есть кто со мной подпишется — жми лайк — посмотрим сколько нас!?!))
неуд поставила Абайскому акимату и прокуратуре за обман, обещали сделать модернизацию дома показательную, а наделе дом после ремонта в ужасном состоянии страшно на него смотреть и тем более комиссии по приему ремонта не было. Людей заставили платить за некачественный и недоделанный ремонт., по пр. Республики 40