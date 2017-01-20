Аттестация госслужащих в ЮКО: нюансы и каверзные вопросы

О том, что с 1 февраля в Казахстане начнется аттестация государственных служащих корпуса «Б» по-новому, сами госслужащие уже знают. Разумеется, в общих чертах. Нюансы отрабатываются на пробных тестированиях и во время встреч в Шымкенте, организованных сотрудниками департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции.

Одна из таких встреч прошла сегодня в Департаменте Комитета труда, социальной защиты и миграции Южно-Казахстанской области. С сотрудниками этого департамента встретился заместитель руководителя департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по ЮКО Айбек Шилманов.

И сразу же новость — из 75 штатных сотрудников этого департамента, аттестацию предстоит пройти только 55, так как 18 сотрудников освобождены плюс две вакантные должности.

Айбек Айбергенович подробно разъяснил особенности предстоящей кампании, ее цели, прежде всего это — определение профессиональной компетенции госслужащих, управленческих навыков, стрессоустойчивость, соответствие госслужащих занимаемым должностям.

Немало вопросов вызвала чисто «техническая сторона» предстоящего тестирования: чтобы ответить на 190 вопросов госслужащему дается 60 минут.

«Успеем ли мы уложиться в это время?» — этот вопрос служащие адресуют Айбеку Шилманову.

«Уложитесь, не беспокойтесь, — заверил он. — Я сам прошел пробное тестирование. Ничего страшного в нем нет. Все вам по силам. Хотелось бы, чтобы вы уяснили, аттестация проводится не для так называемой чистки кадров, расправы с неугодными сотрудниками, а исключительно для совершенствования государственной службы. 16 января мы провели в Шымкенте одно пробное тестирование, 25 января проведем второе. Проанализируем этот опыт и на основании его еще успеем внести коррективы».

Настоящая аттестация начнется с 1 февраля текущего года, а завершится к 1 июлю 2017 года. Она, как и пробная будет состоять из трех этапов. Первый этап называется «оценочный лист», в нем будет собрана вся необходимая информация о госслужащем: стаж, награды, возможные замечания, служебные нарекания. На втором этапе чиновники ответят на вопросы, которые покажут их уровень компетенции, отношение к работе, окружающим, стрессоустойчивость, управленческие навыки, предстоит им решать и ситуационные задачи. Затем — собеседование. Завершит аттестацию работа комиссии, которая примет окончательное решение.

Кстати, о ситуационных задачах. Сотрудник департамента Даулет Шегелов задал такой вопрос: «Я общаюсь с коллегами из других областей Казахстана. Один из них прошел пробное тестирование, ему попалось такое ситуационное задание: на прием к нему, госслужащему с одной стороны, но врачу с другой стороны, пришел родственник. Как должен был повести себя он в данной ситуации? Как врач, или как госслужащий?»

Есть еще время подумать над подобными непростыми задачами.

Айбек Шилманов сказал о том, что по итогам аттестации комиссия по каждому государственному служащему примет решение. В этом решении будет указан один из вариантов:

— соответствует занимаемой должности и рекомендуется к повышению;

— соответствует занимаемой должности;

— не соответствует занимаемой должности и рекомендуется к понижению;

— не соответствует занимаемой должности и рекомендуется к увольнению.

«Признаться, после проведения аттестации больше работы останется нам, сотрудникам департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции. Мы будем выявлять «слабые стороны», решать, как улучшить то или иное звено, каким образом повысить квалификацию тех или иных госслужащих. Это будет нашими задачами на ближайшее будущее», — отметил Айбек Шилманов.

До середины года все госслужащие корпуса «Б» должны будут пройти аттестацию. Графики сдачи по всем департаментам, управлениям, акиматам уже составлены. К слову, сотрудники департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции Южно-Казахстанской области тестирование будут сдавать 4-6 марта, а 6-10 апреля им предстоит пройти собеседование.

Итак, впереди волнительное событие для более чем шести тысяч госслужащих Южного Казахстана. По итогам аттестации одних ждет карьерный взлет, других — расставание с госслужбой.

От уровня компетенции государственных служащих, их порядочности напрямую зависит наше доверие к власти.

автор Фарида ШАРАФУТДИНОВА