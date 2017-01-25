АЗС ЮКО выступили за возвращение госрегулирования цен на бензин. В области на грани разорения около 300 автозаправочных станций. Об этом сообщает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на председателя ассоциации АЗС «Жанар-Жагармай» Кайыпбека Камбарова.

Разориться могут мелкие и средние автозаправочные станции в Южном Казахстане. Причем каждый пятый объект МСБ, занятый на рынке торговли нефтепродуктами, уже закрылся, отмечают эксперты. Такая ситуация сложилась из-за того, что правительство отпустило в свободное плавание цены на популярные марки бензина.

«Сейчас в стране не обеспечена полностью потребность в нефтепродуктах. Пока этого не будет, нельзя отпускать цены. Преждевременным было отпускать цены на бензин марки АИ-92, ведь он самый популярный у населения. Регулирование цен на нефтепродукты необходимо, так как Казахстан импортозависим. Около 30 процентов нефтепродуктов завозится извне», — рассказал Кайыпбек Камбаров.

Предприниматели настаивают, что государству необходимо вернуть контроль за ценами на нефтепродукты. Иначе крупные игроки рынка поглотят мелких, которых большинство. Регулировать рынок нефтепродуктов Министерство энергетики РК перестало в сентябре 2015 года. Раньше оно контролировало распределение топлива между операторами и АЗС. После отмены госрегулирования исчезли прозрачность, доступность и мониторинг цен, мол, неизвестно, сколько в итоге бензина поступает в сельские АЗС, говорят выступающие.

Все это, уверены предприниматели, и спровоцировало рост стоимости АИ-92. Кроме того, исчез контроль за самыми крупными игроками. И теперь почти 47 процентов объема топлива получают сетевые автозаправочные станции. Мелким же остается очень мало, или они вынуждены закупать по более высокой цене у тех же сетевых АЗС. Такая недобросовестная конкуренция доведет до банкротства мелкие и средние АЗС. Поддержки предприниматели попросили у Палаты предпринимателей региона и у местного акимата. Заместитель акима региона Бауржан Джамалов отметил, что допускать разорения такого количества автозаправок нельзя.

Он предложил предпринимателям все свои доводы, что государственное регулирование лучше вернуть, обосновать и доказать на министерском уровне на деле.

