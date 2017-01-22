64-летний отечественный специалист Бахтияр Байсеитов покидает пост главного тренера «Ордабасы», сообщает корреспондент KazFootball.kz.

Чуть больше недели назад Бахтияр Байсеитов был назначен Президентом ФК «Ордабасы». Теперь шымкентский клуб находится в поиске главного тренера. Совмещение постов в шымкентском клубе не будет.

Напомним, что Бахтияр Байсеитов принял «Ордабасы» в августе 2015 года. Под его руководством шымкентский клуб дважды занимал четвертое место, тем самым повторив клубное достижение в своей истории.

Думан БАЛЫКБАЕВ