Бейсембек Жанбосынов: «Миллиардные долги ТЭЦ-3 от халатности абонентов Шымкента»

Миллиардные долги накопились у ТЭЦ-3 от халатности абонентов Шымкента. В этом уверяет журналистов ТК «Отырар TV» Бейсенбек Жанбосынов, заместитель акима Шымкента. По словам чиновника, угроза отключения единственного в городе источника теплоснабжения от газа связана с тем, что абоненты не платят за потребляемое тепло.

«Сегодня утром мы получили предупреждение от «КазТрансГаз-Аймак» предупреждение, что с 10 часов будут отключать от газопотребления наш единственный источник ТЭЦ-3 за имеющуюся задолженность в сумме 1,8 миллиардов тенге. Задолженность связана с тем, что на данный момент — октябрь, ноябрь, декабрь было потребителям оказано услуг на более миллиарда тенге, а оплата прошла где-то на уровне 20%. Это халатность со стороны наших жильцов, наших абонентов».

«Долги наши тяжкие», то есть общая задолженность ЮКО перед отечественным поставщиком природного газа АО «КазТрансГаз-Аймак» опубликована на сайте компании.

«Космическую» сумму задолжали газовикам предприятия Южного Казахстана

Общая дебиторская задолженность Южно-Казахстанской области 1 899 577 996 тенге. В числе должников самые крупные: АО «З-Энергоорталык» — 1 727 836 713 тенге,

ГКП «Куатжылуорталық-3» — 55 229 264 тенге.

В огромную сумму долга входит так же задолженность за прошлые годы, но по словам заместителя акима Шымкента, по сумме имеется график погашения. И этот график выдерживается.

«У нас большой укор в сторону потребителей! — отметил Бейсенбек Кеимбекович, — В связи с этим сегодня утром состоялось экстренное заседание у акима города, с участием ГКП «Куатэнергоорталык-3″, с финансистами и другими органами о том, чтобы активизировать работу среди населения. С сегодняшнего дня будут созданы группы, которые будут ходить по домам и будут указывать на нерадивых неплательщиков, возможно материалы будем передавать в судебные органы».

Замакима рассказал, что на данный момент с руководством «КазТрансГаза-Аймака» удалось достигнуть соглашение и вопрос ограничения подачи газа на ТЭЦ-3 временно снят. Жанбосынов уверил, что тепло будет подаваться согласно температурного режима.

«Но в любом случае — это ненадолго. Все зависит от наших оплатных действий, — сказал чиновник. — Окончательный ответ дадим через три дня. От работы нашей комиссии будет зависеть активность жильцов».

Правда, несколькими днями ранее Бейсенбек Жанбосынов на совещании объяснил, кто эти самые злостные неплательщики тепла. Это владельцы автономного отопления. По словам чиновника, таковых в Шымкенте 18 тысяч — 25% от общего числа абонентов. Именно из-за них каждый год ТЭЦ-3 недополучает тот самый миллиард тенге. Почему ТЭЦ-3 до сих учитывает площадь «мертвых душ» — квартир, в которые не подает тепло, неизвестно.