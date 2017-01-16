Благодарность шымкентским Врачам

Да, под таким нетипичным заголовком будет моя история. Это случилось ещё в конце лета. Но только сейчас наша семья пришла в себя, чтобы рассказать и поблагодарить тех людей, кто оказал нам поддержку и непосредственно вытащил с того света.

В конце августа мы попали в автокатастрофу, столкновение лоб в лоб допустил лихач, который на высокой скорости не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. В машине со мной была моя семья, жена на седьмом месяце беременности и сынишка 2011 года рождения. Не дожидаясь кареты скорой помощи, один из очевидцев по имени Ерлан предложил доставить ребёнка в детскую больницу мкр. Нурсат, т.к. состояние ухудшалось.

По приезду скорой мою супругу госпитализировали в ШГБСМП. Обследование установило, что супруга получила очень тяжелые травмы: разрыв печени, разрыв брюшной полости и разрыв матки, перелом со смещением ключицы, перелом 7 ребер слева, все повреждения были от ремня безопасности, которым она была зафиксирована в момент удара.

На консилиуме врачи приняли решение — экстренно оперировать мою супругу и извлечь с утробы ребенка. Произведя кесарево сечение, девочку спасти не удалось, врачи обнаружили обширное кровотечение, которое никак не удавалось остановить, так как органы и ткани имели множественные разрывы, но врачи больницы сделали все от них зависящее. Анну после тяжелой и многочасовой операции перевели в отделение реанимации, подключив к аппарату искусственного жизнеобеспечения.

Наш сын поступил в хирургическое отделение с разрывом кишечника, его удачно прооперировали и также перевели в отделение реанимации, где он находился под пристальным наблюдением врачей и наших близких, большое спасибо врачу детской больницы Егизбаеву А.

Ситуация же с супругой усложнялась. Из-за большой кровопотери, давление и дыхание у Ани отсутствовало. К тому же в больнице закончился запас крови, экстренно сотрудники ШГБСМП доставили новую партию крови, лишь бы спасти Анну. В итоге в операционный и послеоперационный период Ане было влито 18 литров крови.

Благодаря товарищам, по всем каналам связи, были экстренно созваны доноры – друзья, близкие и просто люди с большим сердцем, сбор крови проходил ежедневно в течении 5 дней. Кровь сдали 98 человек. Спустя 3 суток у Ани наконец начало подниматься давление, еще через пару дней давление более-менее стабилизировалось и ее отключили от аппарата искусственного жизнеобеспечения. Через 10 дней Аня была переведена из отделения реанимации в отделение хирургии.

6 сентября Анну выписали домой. 1 октября нас ждала еще одна операция по восстановлению перелома ключицы со смещением, данную операцию проводили врачи клиники «Даумед», операция усложнилась из-за давности перелома. Огромное спасибо врачам Худайбергенову Марату Абдиганиевичу и Рыскелдиеву Рауану Нурлановичу.

Большой P.S.

У нас ведь как о медиках пишут — сплошной негатив. Почему-то не принято говорить хорошее. Но спустя время и оглядываясь назад, хочу сказать, что благодаря мастерству и профессионализму наших медиков, которые не опустили руки в сложный момент, не жалея своих сил и нервов, сделали все возможное и невозможное. Сотрудники ШГБСМП, которые дали возможность жить дальше Давыдовой Анне, возможно кого-то упущу, но от чистого сердца выражаю всем участникам этих событий огромное спасибо.

Вы проявили себя с наилучшей стороны — ежесекундное дежурство, огромное количество медикаментов и препаратов и просто человеческое отношение:

Каратаеву Ердану Келдибековичу (зам.глав врача)

Кабылову Даурену Асылбековичу (хирург)

Турсунханову Мухану Чингисхановичу (заведующий реанимации)

Оспаналиеву Аскару Арысбековичу (врач-реаниматолог)

Нурымбетову Бахытжану Муратовичу (хирург-гинеколог)

Жаксылыковой Гульжан Молдабековне (хирург-гинеколог)

Абдухаликову Фарруху Базартаевичу (врач-анестезиолог)

Жангирову Алику (врач-реаниматолог)

Абдурахметову Аскеру (врач-анестезиолог)

Также хочу выразить огромное спасибо жителям города Шымкент, коллегам, знакомым и друзьям, которые помогали в такой трудный момент и откликнулись для сбора крови. Друзья, спасибо Вам всем огромное от меня и всей моей семьи!

Огромное спасибо нашим врачам!

Автор: Владимир Давыдов.