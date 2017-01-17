БРК начал финансировать проект строительства транспортно-логистического центра в Шымкенте

АО «Банк Развития Казахстана» (дочерняя организация АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», далее – БРК, Банк) открыл финансирование строительства транспортно-логистического центра (ТЛЦ) класса «А» в Шымкенте (ТОО «Continental Logistics Shymkent»), передает zakon.kz

Проект стоимостью 15 миллиардов 796 миллионов тенге ориентирован на возрастающие потребности приграничной Южно-Казахстанской области (ЮКО) в инфраструктуре по обработке товарных потоков. Финансирование со стороны БРК предоставлено в рамках второй пятилетки Государственной программы индустриально-инновационного развития, сумма займа составляет 11,8 миллиарда тенге, срок – до 15 лет.

ТЛЦ, проектирование которого началось в сентябре 2014 года, соответствует требованиям, предъявляемым к складам класса «А» по международной классификации Knight Frank. Предоставленные со стороны БРК кредитные ресурсы позволят завершить проект в первой половине 2017 года.

Общий объем складских помещений, возводимых на земельном участке площадью 35 га, составит 24 783,6 кв. м. (сухой и климатические склады). Помимо складских помещений, ТЛЦ будет включать в себя административный корпус, контейнерный терминал, зоны таможенного контроля (СВХ и ТС) и сопутствующую инфраструктуру.

ТЛЦ будет оказывать полный комплекс логистических услуг ответственного хранения с различным температурным режимом, в том числе по приемке, подбору заказов и отгрузке товаров компаний-клиентов, а также дополнительные услуги, связанные с подачей-уборкой и разгрузкой железнодорожных вагонов и крупнотоннажных контейнеров, таможенным оформлением, сортировкой брака, инвентаризацией и другие услуги.

Потребность ЮКО в услугах по хранению и обработке различных грузов оценивается в 1 млн кв. м. При этом грузооборот в регионе неуклонно растет: в 2011 году показатель составил 111,1 миллиона тонн, 2012-м — 123,8 миллиона тонн, 2013-м — 132,9 миллиона тонн, 2014-м — 145 миллиона тонн, 2015-м — 154,6 миллиона тонн.